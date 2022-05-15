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Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/sereda-1788663423.html
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся - РИА Новости, 15.05.2022
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:22
2022-05-15T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
белгородская область
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся.Жители поселка были эвакуированы в санаторий две недели назад, им разрешалось приезжать в поселок, чтобы покормить домашних животных."Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезем сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Середа в Белгородской области.Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788624789.html
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происшествия, александр бастрыкин, белгородская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:22 15.05.2022 (обновлено: 17:16 15.05.2022)
 
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся

Белгородский губернатор пообещал, что о домашних животных в пострадавшем селе позаботятся

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся.
Жители поселка были эвакуированы в санаторий две недели назад, им разрешалось приезжать в поселок, чтобы покормить домашних животных.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 08:32Специальная военная операция на Украине
Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
"Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезем сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Середа в Белгородской области.
Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 14:20Специальная военная операция на Украине
Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлександр БастрыкинБелгородская областьУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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