https://ria.ru/20220515/sereda-1788663423.html

Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся

Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся - РИА Новости, 15.05.2022

Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:22

2022-05-15T15:22

2022-05-15T17:16

специальная военная операция на украине

происшествия

александр бастрыкин

белгородская область

украина

россия

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся.Жители поселка были эвакуированы в санаторий две недели назад, им разрешалось приезжать в поселок, чтобы покормить домашних животных."Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезем сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Середа в Белгородской области.Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788624789.html

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788656509.html

белгородская область

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, александр бастрыкин, белгородская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)