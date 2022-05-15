https://ria.ru/20220515/sereda-1788663423.html
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся - РИА Новости, 15.05.2022
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:22
2022-05-15T15:22
2022-05-15T17:16
специальная военная операция на украине
происшествия
александр бастрыкин
белгородская область
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал жителям пострадавшего от обстрелов поселка Середа, что о домашних животных позаботятся.Жители поселка были эвакуированы в санаторий две недели назад, им разрешалось приезжать в поселок, чтобы покормить домашних животных."Село посещать небезопасно, поэтому договорились с жителями, что оставшихся домашних животных перевезем сейчас на ферму, чтобы их было удобно кормить. А когда будет безопасно, вернём обратно", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела со стороны Украины поселка Середа в Белгородской области.Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788624789.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, александр бастрыкин, белгородская область, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
15:22 15.05.2022 (обновлено: 17:16 15.05.2022)
Белгородский губернатор: о животных в пострадавшем селе Середа позаботятся
Белгородский губернатор пообещал, что о домашних животных в пострадавшем селе позаботятся