https://ria.ru/20220515/sereda-1788640757.html

Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ

Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022

Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:42

2022-05-15T11:42

2022-05-15T11:42

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735616925_0:75:3072:1803_1920x0_80_0_0_38133a9a2a0365a869c1b9ff31d4d4ea.jpg

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории Украины."Выехал на место происшествия", - написал губернатор.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины, один человек пострадал.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html

белгородская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия