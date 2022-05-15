https://ria.ru/20220515/sereda-1788640757.html
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:42
2022-05-15T11:42
2022-05-15T11:42
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории Украины."Выехал на место происшествия", - написал губернатор.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины, один человек пострадал.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ
Губернатор Белгородской области Гладков выехал в поселок Середа, обстрелянный с Украины