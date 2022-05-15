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Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/sereda-1788640757.html
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:42
2022-05-15T11:42
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
украина
происшествия
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории Украины."Выехал на место происшествия", - написал губернатор.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины, один человек пострадал.
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html
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вячеслав гладков, белгородская область, украина, происшествия
11:42 15.05.2022
 
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков выехал в поселок Середа, обстрелянный с Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в своем Telegram-канале что выехал в поселок Середа, который ночью подвергся обстрелу с территории Украины.
"Выехал на место происшествия", - написал губернатор.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины, один человек пострадал.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:09
СК расследует обстрел поселка Середа в Белгородской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьУкраинаПроисшествия
 
 
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