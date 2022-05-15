13:00 15.05.2022 (обновлено: 15:28 15.05.2022)
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: Белград платит огромную цену за отказ вводить санкции против РФ
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Сербия платит огромную цену за то, что не поддерживает санкции Запада в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.
"Цена, которую платим, огромна. Мы по сути не имеем выхода на рынок капитала... Возникает вопрос как быть с кредитами, так называемым ролл-овер, при такой ситуации на Украине у вас должен быть вынужденный дефицит от 3 до 4 процентов и вы должны покрыть и его... В конце концов, все это отражается на зарплатах и пенсиях. И сейчас все скажут "ну вот, Вучич анонсирует санкции", - заявил глава государства в эфире TV Prva.
"Нет, будем бороться до тех пор, пока можем, чтобы сохранить свою политику и не потому, что у нас есть что-то (выгода - ред.) за невведение санкций, как говорят "эксперты" - из-за цены газа", - отметил президент Сербии.
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. По словам Вучича, Белград сейчас теряет больше в миллиардах евро, чем терял бы при большей цене газа, "не говоря уже о меньшем приливе прямых иностранных инвестиций".
"Не прошу ни у кого благодарности, мы это делаем из уважения к себе, своей стране, соблюдению международного права. Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные", - заявил сербский лидер.
"Мое дело - сказать народу, что мы терпим много и страшно из-за невведения санкций против РФ. У меня нет никаких иллюзий, мы бы жили намного лучше, если бы это сделали. Не сделали, потому что ведем себя как самостоятельная страна", - сказал Вучич и добавил, что его слова не являются анонсом введения ограничительных мер.
Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны 5 мая в ходе визита в Германию.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.