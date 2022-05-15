Рейтинг@Mail.ru
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/serbiya-1788649573.html
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич - РИА Новости, 15.05.2022
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич
Сербия платит огромную цену за то, что не поддерживает санкции Запада в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:00
2022-05-15T15:28
в мире
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
сербия
россия
украина
оон
генеральная ассамблея оон
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_0:0:2837:1595_1920x0_80_0_0_dbf980b8237d67b20ca2e9796435aa6a.jpg
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Сербия платит огромную цену за то, что не поддерживает санкции Запада в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.В воскресенье в эфире TV Prva президент Сербии рассказал о проблемах с выходом на рынок капитала и международными кредитами ролл-овер, о том, что "семь американских продюсеров и актеров отказались приехать в Сербию, потому что мы не ввели санкции"."Цена, которую платим, огромна. Мы по сути не имеем выхода на рынок капитала... Возникает вопрос как быть с кредитами, так называемым ролл-овер, при такой ситуации на Украине у вас должен быть вынужденный дефицит от 3 до 4 процентов и вы должны покрыть и его... В конце концов, все это отражается на зарплатах и пенсиях. И сейчас все скажут "ну вот, Вучич анонсирует санкции", - заявил глава государства в эфире TV Prva."Нет, будем бороться до тех пор, пока можем, чтобы сохранить свою политику и не потому, что у нас есть что-то (выгода - ред.) за невведение санкций, как говорят "эксперты" - из-за цены газа", - отметил президент Сербии.Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. По словам Вучича, Белград сейчас теряет больше в миллиардах евро, чем терял бы при большей цене газа, "не говоря уже о меньшем приливе прямых иностранных инвестиций"."Не прошу ни у кого благодарности, мы это делаем из уважения к себе, своей стране, соблюдению международного права. Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные", - заявил сербский лидер."Мое дело - сказать народу, что мы терпим много и страшно из-за невведения санкций против РФ. У меня нет никаких иллюзий, мы бы жили намного лучше, если бы это сделали. Не сделали, потому что ведем себя как самостоятельная страна", - сказал Вучич и добавил, что его слова не являются анонсом введения ограничительных мер.Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны 5 мая в ходе визита в Германию.Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
https://ria.ru/20220515/kitay-1788360803.html
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788270859.html
сербия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781248004_32:0:2761:2047_1920x0_80_0_0_dd9d16a5a2f01a63c0e586621f9fe4b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сербия, россия, украина, оон, генеральная ассамблея оон, санкции в отношении россии
13:00 15.05.2022 (обновлено: 15:28 15.05.2022)
 
Сербия платит за то, что не вводит санкции против России, заявил Вучич

Президент Сербии Вучич: Белград платит огромную цену за отказ вводить санкции против РФ

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 мая – РИА Новости. Сербия платит огромную цену за то, что не поддерживает санкции Запада в отношении России, заявил сербский президент Александр Вучич.
В воскресенье в эфире TV Prva президент Сербии рассказал о проблемах с выходом на рынок капитала и международными кредитами ролл-овер, о том, что "семь американских продюсеров и актеров отказались приехать в Сербию, потому что мы не ввели санкции".
"Цена, которую платим, огромна. Мы по сути не имеем выхода на рынок капитала... Возникает вопрос как быть с кредитами, так называемым ролл-овер, при такой ситуации на Украине у вас должен быть вынужденный дефицит от 3 до 4 процентов и вы должны покрыть и его... В конце концов, все это отражается на зарплатах и пенсиях. И сейчас все скажут "ну вот, Вучич анонсирует санкции", - заявил глава государства в эфире TV Prva.
"Нет, будем бороться до тех пор, пока можем, чтобы сохранить свою политику и не потому, что у нас есть что-то (выгода - ред.) за невведение санкций, как говорят "эксперты" - из-за цены газа", - отметил президент Сербии.
Люди проходят мимо электронного табло банка, показывающего индекс акций Гонконга, Китай - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 08:00
Коммунизм и миллиарды. Как санкции против России ударят по Китаю
Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет. По словам Вучича, Белград сейчас теряет больше в миллиардах евро, чем терял бы при большей цене газа, "не говоря уже о меньшем приливе прямых иностранных инвестиций".
"Не прошу ни у кого благодарности, мы это делаем из уважения к себе, своей стране, соблюдению международного права. Мы знаем, что такое санкции, насколько они нечестные и ненужные", - заявил сербский лидер.
"Мое дело - сказать народу, что мы терпим много и страшно из-за невведения санкций против РФ. У меня нет никаких иллюзий, мы бы жили намного лучше, если бы это сделали. Не сделали, потому что ведем себя как самостоятельная страна", - сказал Вучич и добавил, что его слова не являются анонсом введения ограничительных мер.
Сербия является военно-нейтральным государством и останется таковым, заявил президент страны 5 мая в ходе визита в Германию.
Сербский президент 9 апреля поблагодарил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова за понимание того, почему Сербия проголосовала за приостановку участия России в Совете ООН по правам человека, а руководство Евросоюза – за исключение Белграда из ограничений на поставки нефти.
Ранее Генассамблея ООН проголосовала за приостановку участия РФ в Совете по правам человека из-за событий на Украине. Резолюцию в числе прочих поддержала Сербия. Решение лишило РФ права голоса и права выступать в Совете. В ответ Россия заявила, что прекращает свои полномочия в СПЧ. В обращении к cогражданам 2 марта президент Сербии сообщил, что власти Сербии поддержали 4 из 13 пунктов резолюции ООН по осуждению действий РФ на Украине - те, что не предполагают санкции и отчуждение имущества российских компаний в стране. По его словам, кризис на Украине драматично отражается на Сербии, которая оказалась под огромным внешнеполитическим давлением.
Вид на Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 10:59
В Сербии рассказали, как Россия создаст новый миропорядок
 
В миреДмитрий Песков (спецпредставитель президента)СербияРоссияУкраинаООНГенеральная Ассамблея ООНСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала