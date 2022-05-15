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Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя - РИА Новости, 15.05.2022
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Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя
Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя - РИА Новости, 15.05.2022
Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя
Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T01:25
2022-05-15T01:25
в мире
сша
россия
китай
владимир путин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая мировая экономика рухнет, и Западу не удастся "спастись от этого обрушения", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, "в упоении борьбы" с Россией Запад до сих пор не осознал, что экономическая глобализация является "объективным феноменом", которая имеет и сторону, не контролируемую США и странами "Большой семерки"."А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения", - резюмировал сенатор.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220510/finansy-1787724909.html
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в мире, сша, россия, китай, владимир путин, санкции в отношении россии
01:25 15.05.2022
 
Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя

Сенатор Пушков заявил, что политика Запада привела к дестабилизации рынка продовольствия

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая мировая экономика рухнет, и Западу не удастся "спастись от этого обрушения", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
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По его словам, "в упоении борьбы" с Россией Запад до сих пор не осознал, что экономическая глобализация является "объективным феноменом", которая имеет и сторону, не контролируемую США и странами "Большой семерки".
"А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения", - резюмировал сенатор.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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