https://ria.ru/20220515/sanktsii-1788613053.html

Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя

Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя - РИА Новости, 15.05.2022

Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя

Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T01:25

2022-05-15T01:25

2022-05-15T01:25

в мире

сша

россия

китай

владимир путин

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая мировая экономика рухнет, и Западу не удастся "спастись от этого обрушения", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее", - написал Пушков в своем Telegram-канале.По его словам, "в упоении борьбы" с Россией Запад до сих пор не осознал, что экономическая глобализация является "объективным феноменом", которая имеет и сторону, не контролируемую США и странами "Большой семерки"."А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения", - резюмировал сенатор.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220510/finansy-1787724909.html

https://ria.ru/20220511/ssha-1787831328.html

сша

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, китай, владимир путин, санкции в отношении россии