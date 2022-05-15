Пушков рассказал, как Запад наказал сам себя
Сенатор Пушков заявил, что политика Запада привела к дестабилизации рынка продовольствия
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Санкционная война западных стран против России уже привела к глобальной экономической дестабилизации, в случае применения подобных ограничений против Китая мировая экономика рухнет, и Западу не удастся "спастись от этого обрушения", такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.
"Санкционная война Запада против одной из ключевых держав современного мира уже привела к глобальной дестабилизации рынка продовольствия и энергоресурсов. И это — во многом неожиданное для самого Запала следствие той самой глобализации, которую они так активно навязывали миру через вестернизацию и американизацию, не заметив, однако, что и сами начали сильно зависеть от нее", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
"А потому, если нарушают ее логику, она за это наказывает. Уже ясно и то, что если санкции, подобные антироссийским, будут применены Западом против Китая с его гигантским ВВП и большей, чем у США долей мировой торговли, мировая экономика просто рухнет. И Западу не удастся спастись от этого обрушения", - резюмировал сенатор.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны. Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель недружественных государств — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.