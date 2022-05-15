https://ria.ru/20220515/s-300-1788634681.html

Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области

Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.05.2022

Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области

Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в воскресенье официальный... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:47

2022-05-15T10:47

2022-05-15T16:49

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он также сообщил, что в том числе "уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области".

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/minirovanie-1788626663.html

сумская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)