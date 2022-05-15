https://ria.ru/20220515/s-300-1788634681.html
Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области
Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 15.05.2022
Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области
Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в воскресенье официальный... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:47
2022-05-15T10:47
2022-05-15T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Он также сообщил, что в том числе "уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевка Сумской области".
https://radiosputnik.ria.ru/20220515/minirovanie-1788626663.html
сумская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:47 15.05.2022 (обновлено: 16:49 15.05.2022)
Россия уничтожила две пусковые установки С-300 ВСУ в Сумской области
Минобороны: ВС России уничтожили две пусковые установки С-300 в Сумской области