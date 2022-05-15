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Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии - РИА Новости, 15.05.2022
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Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии - РИА Новости, 15.05.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии
Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:09
2022-05-15T13:15
сша
германия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
общество
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адреса сайтов USA.one и Germania.one есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".USA.one и Germania.one - это новостные порталы на русском языке США и Германии.
https://ria.ru/20220504/rkn-1786882527.html
сша
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, общество
13:09 15.05.2022 (обновлено: 13:15 15.05.2022)
 
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии

Роскомнадзор ограничил доступ к новостным порталам USA.one и Germania.one

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.
Адреса сайтов USA.one и Germania.one есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.
В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".
USA.one и Germania.one - это новостные порталы на русском языке США и Германии.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
4 мая, 21:04
РКН потребовал от Youtube разблокировать "Первый российский телеканал"
 
СШАГерманияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Генеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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