https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии - РИА Новости, 15.05.2022
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии
Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:09
2022-05-15T13:09
2022-05-15T13:15
сша
германия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
генеральная прокуратура рф
общество
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/10/1778460293_0:0:3041:1712_1920x0_80_0_0_f144994a8cd616ae31eae354bfce8410.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адреса сайтов USA.one и Germania.one есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".USA.one и Germania.one - это новостные порталы на русском языке США и Германии.
https://ria.ru/20220504/rkn-1786882527.html
сша
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, общество
13:09 15.05.2022 (обновлено: 13:15 15.05.2022)
Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии
Роскомнадзор ограничил доступ к новостным порталам USA.one и Germania.one