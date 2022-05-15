https://ria.ru/20220515/roskomnadzor-1788650838.html

Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии

Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии - РИА Новости, 15.05.2022

Роскомнадзор ограничил доступ к двум новостным порталам США и Германии

Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:09

2022-05-15T13:09

2022-05-15T13:15

сша

германия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к новостным сайтам USA.one и Germania.one, сообщается в универсальном сервисе ведомства проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов интернета.Адреса сайтов USA.one и Germania.one есть в универсальном сервисе Роскомнадзора. По требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к сайту.В универсальном сервисе обращается внимание на то, что наличие сайта в реестре вовсе не означает полное ограничение доступа к нему, так как доступ может ограничиваться к отдельной странице сайта в интернете. Способ блокировки отражается в графе "Ограничение доступа".USA.one и Germania.one - это новостные порталы на русском языке США и Германии.

https://ria.ru/20220504/rkn-1786882527.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, германия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), генеральная прокуратура рф, общество