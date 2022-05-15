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Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 15.05.2022
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Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги
Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 15.05.2022
Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги
Нападения на людей, возлагавших цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, и планы снести памятник освободителям Риги являются дикостью и... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:55
2022-05-15T15:55
в мире
сергей андреев
рига
латвия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нападения на людей, возлагавших цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, и планы снести памятник освободителям Риги являются дикостью и проявлением отсутствия культуры, заявила общественный деятель, вдова философа Александра Зиновьева, публицист Ольга Зиновьева."Естественно, это дикость, это отсутствие той самой цивилизации, той самой культуры, из-за которого они пытаются свысока смотреть на нас, на Россию и на все то, что делаем мы. Вообще идея сноса памятников то же самое, как сжигание книг. Они расписываются и в фашизме, и в человеконенавистничестве, и расчеловечивают сами себя, не нас, а себя", - сказала Зиновьева РИА Новости.В Латвии ранее приняли закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит демонтировать памятник освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику, а муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, чтобы возложить венок. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп.
https://ria.ru/20220515/latviya-1788654582.html
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в мире, сергей андреев, рига, латвия, россия, день победы
15:55 15.05.2022
 
Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги

Вдова Зиновьева назвала намерение снести памятник Освободителям Риги дикостью

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Мемориальный комплекс "Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков" в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нападения на людей, возлагавших цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, и планы снести памятник освободителям Риги являются дикостью и проявлением отсутствия культуры, заявила общественный деятель, вдова философа Александра Зиновьева, публицист Ольга Зиновьева.
"Естественно, это дикость, это отсутствие той самой цивилизации, той самой культуры, из-за которого они пытаются свысока смотреть на нас, на Россию и на все то, что делаем мы. Вообще идея сноса памятников то же самое, как сжигание книг. Они расписываются и в фашизме, и в человеконенавистничестве, и расчеловечивают сами себя, не нас, а себя", - сказала Зиновьева РИА Новости.
Сопредседатель Зиновьевского клуба Ольга Зиновьева - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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Вдова Зиновьева прокомментировала запрет на въезд в Латвию
В Латвии ранее приняли закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит демонтировать памятник освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику, а муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, чтобы возложить венок. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп.
Мемориальный комплекс Памятник воинам Советской Армии - освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в Риге - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 18:50
Секретарь СПЧ назвал снос памятника освободителям Риги варварством
 
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