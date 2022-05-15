https://ria.ru/20220515/riga-1788666543.html

Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги

Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 15.05.2022

Вдова Зиновьева раскритиковала намерение снести памятник Освободителям Риги

Нападения на людей, возлагавших цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, и планы снести памятник освободителям Риги являются дикостью и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:55

2022-05-15T15:55

2022-05-15T15:55

в мире

сергей андреев

рига

латвия

россия

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788103694_0:0:3126:1758_1920x0_80_0_0_14463d9d1edcba7fc269716e526f96fb.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Нападения на людей, возлагавших цветы к памятникам героев Великой Отечественной войны, и планы снести памятник освободителям Риги являются дикостью и проявлением отсутствия культуры, заявила общественный деятель, вдова философа Александра Зиновьева, публицист Ольга Зиновьева."Естественно, это дикость, это отсутствие той самой цивилизации, той самой культуры, из-за которого они пытаются свысока смотреть на нас, на Россию и на все то, что делаем мы. Вообще идея сноса памятников то же самое, как сжигание книг. Они расписываются и в фашизме, и в человеконенавистничестве, и расчеловечивают сами себя, не нас, а себя", - сказала Зиновьева РИА Новости.В Латвии ранее приняли закон об остановке действия пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам в стране, что позволит демонтировать памятник освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику, а муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника.Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев 9 мая приехал на мемориальное кладбище советских воинов на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве в сопровождении дипломатов и супруги, чтобы возложить венок. Заранее собравшиеся на территории кладбища агрессивно настроенные поляки и украинцы преградили ему путь, выкрикивая оскорбительные лозунги. Они начали поливать посла и сопровождавших его людей красной субстанцией, позже выяснилось, что это был сироп.

https://ria.ru/20220515/latviya-1788654582.html

https://ria.ru/20220513/pamyatnik-1788419610.html

рига

латвия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей андреев, рига, латвия, россия, день победы