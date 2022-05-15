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Треть британских ресторанов фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия - РИА Новости, 15.05.2022
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Треть британских ресторанов фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия
Треть британских ресторанов фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия - РИА Новости, 15.05.2022
Треть британских ресторанов фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия
Треть британских закусочных фиш-энд-чипс, в которых основным блюдом является рыба и картошка фри, под угрозой закрытия из-за нехватки ингредиентов, передает... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:49
2022-05-15T14:52
экономика
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ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости. Треть британских закусочных фиш-энд-чипс, в которых основным блюдом является рыба и картошка фри, под угрозой закрытия из-за нехватки ингредиентов, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителей отрасли.Как сообщил телеканал, Национальная федерация продавцов жареной рыбы предупредила, что ситуация на Украине "резко сказалась на поставках ключевых ингредиентов, из которых готовится блюдо фиш-энд-чипс, и это вынуждает рестораны менять свою меню, поднимать цены или в худшем случае закрываться".Отмечается, что 50% подсолнечного масла, которое используется в британских ресторанах фиш-энд-чипс, поставлялось с Украины, а цены на альтернативное рапсовое и пальмовое масло резко выросли.Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими.Кроме того, стоимость удобрения для картофеля, в основном из России, выросла в три раза."Как следствие наблюдается мировой недостаток ключевых ингредиентов, что означает рост цен на фоне сокращения прибыли", - говорится в сообщении Sky News.
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экономика, украина, россия, великобритания
14:49 15.05.2022 (обновлено: 14:52 15.05.2022)
 
Треть британских ресторанов фиш-энд-чипс оказались под угрозой закрытия

Трети британских ресторанов фиш-энд-чипс угрожает закрытие из-за нехватки продуктов

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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ЛОНДОН, 15 мая – РИА Новости. Треть британских закусочных фиш-энд-чипс, в которых основным блюдом является рыба и картошка фри, под угрозой закрытия из-за нехватки ингредиентов, передает телеканал Sky News со ссылкой на представителей отрасли.
Как сообщил телеканал, Национальная федерация продавцов жареной рыбы предупредила, что ситуация на Украине "резко сказалась на поставках ключевых ингредиентов, из которых готовится блюдо фиш-энд-чипс, и это вынуждает рестораны менять свою меню, поднимать цены или в худшем случае закрываться".
Отмечается, что 50% подсолнечного масла, которое используется в британских ресторанах фиш-энд-чипс, поставлялось с Украины, а цены на альтернативное рапсовое и пальмовое масло резко выросли.
Около 40% трески и морского окуня поставлялись из России, однако введенные Британией санкции на импорт российской белой рыбы делает поставки труднодоступными и дорогими.
Кроме того, стоимость удобрения для картофеля, в основном из России, выросла в три раза.
"Как следствие наблюдается мировой недостаток ключевых ингредиентов, что означает рост цен на фоне сокращения прибыли", - говорится в сообщении Sky News.
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