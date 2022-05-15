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Президент Латвии поддержал решение снести памятник Освободителям Риги

Президент Латвии поддержал решение снести памятник Освободителям Риги - РИА Новости, 15.05.2022

Президент Латвии поддержал решение снести памятник Освободителям Риги

Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к жителям страны поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T21:11

2022-05-15T21:11

2022-05-15T21:11

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс в обращении к жителям страны поддержал решение Рижской думы о сносе памятника Освободителям Риги.Парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам, что позволяет демонтировать памятник Освободителям Риги. В среду полиция закрыла доступ к памятнику, муниципальные службы убрали трактором возложенные к 9 мая цветы, позднее жители города вновь начали их приносить. В четверг парламент Латвии разрешил снос памятника. Рижская дума в пятницу проголосовала за снос, поручив профильному агентству обеспечить демонтаж монумента."В последние недели принимается решение о дальнейшей судьбе оставленного советскими русскими оккупантами объекта в Пардаугаве... Этот объект российской пропаганды следует демонтировать. Поэтому решение Рижской думы демонтировать его - верное. Токсичное излучение этого объекта превышает масштабы одного самоуправления. Поэтому было бы важно, чтобы решение о его демонтаже принимал Сейм, отдельным законом сняв все бюрократические препоны к исполнению решения Рижской думы", - сказал Левитс. Его видеообращение размещено на сайте lsm.lv.Латвийский президент также анонсировал шествие "за освобождение страны от всяческого советского наследия" 20 мая.На фоне решения Латвии глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов говорил РИА Новости, что Латвию необходимо "вразумить", приняв крайне жесткие меры, в том числе экономического характера. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал происходящее "международным оборзением".Руководство России неоднократно заявляло, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к СССР как соответствовавшее нормам международного права того времени. По мнению ведомства, термин "оккупация" здесь не может быть использован, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.

https://ria.ru/20220513/riga-1788376158.html

https://ria.ru/20220506/soglashenie-1787260213.html

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в мире, латвия, рига, эгилс левитс