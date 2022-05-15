https://ria.ru/20220515/reper-1788617247.html

Умер американский рэпер Lil Keed

Умер американский рэпер Lil Keed - РИА Новости, 15.05.2022

Умер американский рэпер Lil Keed

Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, скончался на 25-м году жизни, сообщил брат умершего Lil... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T04:02

2022-05-15T04:02

2022-05-15T07:42

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, скончался на 25-м году жизни, сообщил брат умершего Lil Gotit.О причинах смерти не сообщается.Настоящее имя Lil Keed — Ракхид Рендер. У него осталась дочь по имени Нейчур. За свою карьеру Lil Keed выпустил несколько альбомов. Последний из них, Trapped on Cleveland 3, вышел в 2020 году. Делюкс-версия включала совместные работы с такими звездами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша