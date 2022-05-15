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Умер американский рэпер Lil Keed - РИА Новости, 15.05.2022
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Шоубиз
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Умер американский рэпер Lil Keed
Умер американский рэпер Lil Keed - РИА Новости, 15.05.2022
Умер американский рэпер Lil Keed
Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, скончался на 25-м году жизни, сообщил брат умершего Lil... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T04:02
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, скончался на 25-м году жизни, сообщил брат умершего Lil Gotit.О причинах смерти не сообщается.Настоящее имя Lil Keed — Ракхид Рендер. У него осталась дочь по имени Нейчур. За свою карьеру Lil Keed выпустил несколько альбомов. Последний из них, Trapped on Cleveland 3, вышел в 2020 году. Делюкс-версия включала совместные работы с такими звездами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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сша
04:02 15.05.2022 (обновлено: 07:42 15.05.2022)
 
Умер американский рэпер Lil Keed

Американский рэп-исполнитель Lil Keed умер на 25-м году жизни

© AFP 2022 / AMY SUSSMANАмериканский рэпер Lil Keed
Американский рэпер Lil Keed - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022 / AMY SUSSMAN
Американский рэпер Lil Keed. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Lil Keed, сотрудничавший с другим известным рэпером Трэвисом Скоттом, скончался на 25-м году жизни, сообщил брат умершего Lil Gotit.
О причинах смерти не сообщается.

"Не могу поверить, что видел сегодня, как ты умер, брат, я выплакал все свои слезы. Я знаю, что бы ты хотел, чтобы я делал, и это тяжело для мамы, папы, наших братьев", - написал Lil Gotit в своем аккаунте в Instagram*.

Настоящее имя Lil Keed — Ракхид Рендер. У него осталась дочь по имени Нейчур. За свою карьеру Lil Keed выпустил несколько альбомов. Последний из них, Trapped on Cleveland 3, вышел в 2020 году. Делюкс-версия включала совместные работы с такими звездами, как Трэвис Скотт, Янг Таг и Крис Браун.
*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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