https://ria.ru/20220515/regiony-1788620232.html

Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму

Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму - РИА Новости, 15.05.2022

Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму

Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал постоянный... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T06:19

2022-05-15T06:19

2022-05-15T07:20

специальная военная операция на украине

украина

россия

херсонская область

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Ранее он заявил, что освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом РоссииПостпред подчеркнул, что аналогичный путь воссоединения с Россией в свое время прошел Крым. При этом, по его мнению, проводить референдумы в освобожденных регионах до полного прекращения спецоперации и денацификации Украины пока преждевременно."Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками", - заключил Мурадов.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.

https://ria.ru/20220514/pozitsiya-1788532909.html

украина

россия

херсонская область

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Максим Горбачев

украина, россия, херсонская область , в мире