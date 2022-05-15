https://ria.ru/20220515/regiony-1788620232.html
Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму
Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму - РИА Новости, 15.05.2022
Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму
Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал постоянный... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T06:19
2022-05-15T06:19
2022-05-15T07:20
специальная военная операция на украине
украина
россия
херсонская область
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.Ранее он заявил, что освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом РоссииПостпред подчеркнул, что аналогичный путь воссоединения с Россией в свое время прошел Крым. При этом, по его мнению, проводить референдумы в освобожденных регионах до полного прекращения спецоперации и денацификации Украины пока преждевременно."Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками", - заключил Мурадов.Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак ранее заявил, что Россия навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, херсонская область , в мире
06:19 15.05.2022 (обновлено: 07:20 15.05.2022)
Освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава, заявили в Крыму
Постпред Крыма Мурадов: освобожденные регионы Украины должны выйти из ее состава
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее он заявил, что освобожденные южные территории Украины станут еще одним регионом России
"По оценке специалистов по государственному праву, в соответствии с российским законодательством, регионы Украины сначала должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости. Их признание Российской Федерацией открыло бы им путь для вступления в состав России", - сказал Мурадов РИА Новости.
Постпред подчеркнул, что аналогичный путь воссоединения с Россией
в свое время прошел Крым. При этом, по его мнению, проводить референдумы в освобожденных регионах до полного прекращения спецоперации и денацификации Украины
пока преждевременно.
"Тем не менее, могут быть приняты и иные политические решения, в том числе и временного характера, открывающие возможности союзнических отношений с Россией. В любом случае, всё зависит от волеизъявления народа. Люди должны иметь возможность пройти свой путь. Для нас они являются частью нашего народа, нашими соотечественниками", - заключил Мурадов.
Российские военные во время спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область
на юге страны и приазовскую часть Запорожской области
. На этих территориях сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак
ранее заявил, что Россия
навсегда пришла в Херсонскую область, в этом не должно быть никаких сомнений. Глава администрации региона Владимир Сальдо подчеркнул, что он уже является неотъемлемой частью большой семьи — Российской Федерации.