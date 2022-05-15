https://ria.ru/20220515/referendum-1788686029.html

Швейцарцы на референдуме поддержали повышение взноса на охрану границ

Швейцарцы на референдуме поддержали повышение взноса на охрану границ - РИА Новости, 15.05.2022

Швейцарцы на референдуме поддержали повышение взноса на охрану границ

Большинство граждан Швейцарии в воскресенье на общенациональном референдуме высказались за инициативы, одна из которых обяжет стриминговые сервисы направлять 4% РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:48

2022-05-15T18:48

2022-05-15T18:50

в мире

швейцария

netflix

frontex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148581/50/1485815015_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_e13386257fc9729e64e643cd2906ec1b.jpg

ЦЮРИХ, 15 мая - РИА Новости. Большинство граждан Швейцарии в воскресенье на общенациональном референдуме высказались за инициативы, одна из которых обяжет стриминговые сервисы направлять 4% своего годового оборота на поддержку швейцарской киноиндустрии, а другая предполагает увеличение взноса страны в финансирование Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex).Инициативу о "налоге на Netflix" поддержали 58,42% населения страны, против высказались 41,58%. Швейцарские телевещатели уже направляют 4% своей прибыли на развитие местной киноиндустрии, но потоковые сервисы, такие как Netflix, Amazon Prime и Disney, этот налог не платили. Правительство и парламент ранее рекомендовали принять инициативу, а её противники выражали опасения в связи с возможным подорожанием подписок на стриминговые сервисы.За инициативу об увеличении ежегодного взноса в бюджет Frontex с 24 миллионов долларов до 61 миллиона долларов проголосовали 71,48% граждан Швейцарии, против - 28,52%. Ранее власти страны, рекомендовавшие поддержать инициативу, заявляли, что отказ от уплаты взносов может повлечь исключение государства из Шенгенского соглашения.На воскресный референдум также было вынесено предложение, касающееся донорства органов и правового регулирования их трансплантации. По действующей норме трансплантация органов умершего человека возможна лишь при условии, что он дал согласие при жизни. На голосование была вынесена инициатива, предполагающая, что донором может считаться любой, кто при жизни не выражал явного несогласия с этой процедурой.Эта норма в воскресенье была поддержана большинством жителей Швейцарии - за неё проголосовали 60,2% из них, против выступили 39,8%.

https://ria.ru/20220206/obse-1771332334.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швейцария, netflix, frontex