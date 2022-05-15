https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах - РИА Новости, 15.05.2022
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Пашиняна, планируют придать во вторник протестам новый размах, заявил вице-спикер армянского... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:57
2022-05-15T21:57
2022-05-15T21:57
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ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Пашиняна, планируют придать во вторник протестам новый размах, заявил вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян."Завтра с утра мы возобновим акции неповиновения, автопробеги, протесты, в том числе в метрополитене. А со вторника придадим движению новый размах. С 08.00 (07.00 мск) вторника пройдут акции неповиновения. Мы должны сформировать 80-100 групп, члены которых, оставив свои ежедневные заботы и работу выйдут на улицы, чтобы "остановить" столицу", - сказал Сагателян. Он добавил также, что надежды властей на спад протестного движения не оправдались.По словам Сагателяна, после смены власти временное национальное правительство приступит к восстановлению экономики, возрождению вооруженных сил, их боеспособности, функции армии, по его словам, должны быть не только оборонительными.
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в мире, армения, никол пашинян
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
Вице-спикер парламента Армении Сагателян: оппозиция придаст протестам новый размах
ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Пашиняна, планируют придать во вторник протестам новый размах, заявил вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
"Завтра с утра мы возобновим акции неповиновения, автопробеги, протесты, в том числе в метрополитене. А со вторника придадим движению новый размах. С 08.00 (07.00 мск) вторника пройдут акции неповиновения. Мы должны сформировать 80-100 групп, члены которых, оставив свои ежедневные заботы и работу выйдут на улицы, чтобы "остановить" столицу", - сказал Сагателян. Он добавил также, что надежды властей на спад протестного движения не оправдались.
По словам Сагателяна, после смены власти временное национальное правительство приступит к восстановлению экономики, возрождению вооруженных сил, их боеспособности, функции армии, по его словам, должны быть не только оборонительными.