Рейтинг@Mail.ru
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220515/protesty-1788706262.html
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах - РИА Новости, 15.05.2022
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах
Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Пашиняна, планируют придать во вторник протестам новый размах, заявил вице-спикер армянского... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:57
2022-05-15T21:57
в мире
армения
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786633911_0:94:3308:1955_1920x0_80_0_0_c372182f6492e241c7951cf2ea457d54.jpg
ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Пашиняна, планируют придать во вторник протестам новый размах, заявил вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян."Завтра с утра мы возобновим акции неповиновения, автопробеги, протесты, в том числе в метрополитене. А со вторника придадим движению новый размах. С&nbsp; 08.00 (07.00 мск) вторника пройдут акции неповиновения. Мы должны сформировать 80-100 групп, члены которых, оставив свои ежедневные заботы и работу&nbsp; выйдут на улицы, чтобы "остановить" столицу", - сказал Сагателян. Он добавил также, что надежды властей на спад протестного движения не оправдались.По&nbsp; словам Сагателяна, после смены власти временное национальное правительство приступит к восстановлению экономики, возрождению вооруженных сил, их боеспособности, функции армии, по его словам, должны быть не только оборонительными.
https://ria.ru/20220511/armeniya-1787974601.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786633911_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_1b5c64c21a58138f5d5b73da248efb28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, никол пашинян
21:57 15.05.2022
 
В Армении противники Пашиняна планируют придать протестам новый размах

Вице-спикер парламента Армении Сагателян: оппозиция придаст протестам новый размах

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкВице-спикер парламента от блока "Айастан" Ишхан Сагателян
Вице-спикер парламента от блока Айастан Ишхан Сагателян - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Вице-спикер парламента от блока "Айастан" Ишхан Сагателян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 15 мая - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьер-министра Армении Пашиняна, планируют придать во вторник протестам новый размах, заявил вице-спикер армянского парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.
"Завтра с утра мы возобновим акции неповиновения, автопробеги, протесты, в том числе в метрополитене. А со вторника придадим движению новый размах. С  08.00 (07.00 мск) вторника пройдут акции неповиновения. Мы должны сформировать 80-100 групп, члены которых, оставив свои ежедневные заботы и работу  выйдут на улицы, чтобы "остановить" столицу", - сказал Сагателян. Он добавил также, что надежды властей на спад протестного движения не оправдались.
По  словам Сагателяна, после смены власти временное национальное правительство приступит к восстановлению экономики, возрождению вооруженных сил, их боеспособности, функции армии, по его словам, должны быть не только оборонительными.
Участники шествия оппозиции у здания мэрии Еревана - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 18:10
Протестующие в Армении разблокировали здание мэрии Еревана
 
В миреАрменияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала