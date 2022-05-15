https://ria.ru/20220515/prizyv-1788612930.html

Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы

Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы - РИА Новости, 15.05.2022

Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы

Организатор "Евровидения" после выступления на конкурсе украинской группы Kalush Orchestra, которая со сцены призвала помочь Украине, заявил, что в контексте... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T01:25

2022-05-15T01:25

2022-05-15T02:09

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организатор "Евровидения" после выступления на конкурсе украинской группы Kalush Orchestra, которая со сцены призвала помочь Украине, заявил, что в контексте событий в этой стране подобные высказывания носят гуманитарный характер, а не политический, который на мероприятии запрещен.Финал "Евровидения" проходит в ночь на воскресенье в итальянском Турине. Солист украинской группы Олег Псюк обратился со своим призывом после исполнения композиции.В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение, как объявлялось, принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".

https://ria.ru/20220514/evrovidenie-1788072703.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

евровидение, новости культуры