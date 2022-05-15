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Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы - РИА Новости, 15.05.2022
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Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы
Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы - РИА Новости, 15.05.2022
Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы
Организатор "Евровидения" после выступления на конкурсе украинской группы Kalush Orchestra, которая со сцены призвала помочь Украине, заявил, что в контексте... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T01:25
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евровидение
шоубиз
новости культуры
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организатор "Евровидения" после выступления на конкурсе украинской группы Kalush Orchestra, которая со сцены призвала помочь Украине, заявил, что в контексте событий в этой стране подобные высказывания носят гуманитарный характер, а не политический, который на мероприятии запрещен.Финал "Евровидения" проходит в ночь на воскресенье в итальянском Турине. Солист украинской группы Олег Псюк обратился со своим призывом после исполнения композиции.В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение, как объявлялось, принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
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евровидение, новости культуры
01:25 15.05.2022 (обновлено: 02:09 15.05.2022)
 
Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы

Организатор "Евровидения" счел, что призыв со сцены украинской группы не был политическим

© Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine/YouTubeУкраинская группа Kalush Orchestra
Украинская группа Kalush Orchestra
© Суспільне Євробачення | Eurovision Ukraine/YouTube
Украинская группа Kalush Orchestra. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организатор "Евровидения" после выступления на конкурсе украинской группы Kalush Orchestra, которая со сцены призвала помочь Украине, заявил, что в контексте событий в этой стране подобные высказывания носят гуманитарный характер, а не политический, который на мероприятии запрещен.
Финал "Евровидения" проходит в ночь на воскресенье в итальянском Турине. Солист украинской группы Олег Псюк обратился со своим призывом после исполнения композиции.
"Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический", - заявил организатор "Евровидения" - Европейский вещательный союз (ЕВС) - в ответ на запрос немецкого агентства dpa.
В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение, как объявлялось, принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
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