01:25 15.05.2022 (обновлено: 02:09 15.05.2022)
Организатор "Евровидения" прокомментировал призыв украинской группы
Организатор "Евровидения" счел, что призыв со сцены украинской группы не был политическим
Украинская группа Kalush Orchestra. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организатор "Евровидения" после выступления на конкурсе украинской группы Kalush Orchestra, которая со сцены призвала помочь Украине, заявил, что в контексте событий в этой стране подобные высказывания носят гуманитарный характер, а не политический, который на мероприятии запрещен.
Финал "Евровидения" проходит в ночь на воскресенье в итальянском Турине. Солист украинской группы Олег Псюк обратился со своим призывом после исполнения композиции.
"Мы понимаем сильные чувства, когда в эти дни речь идет об Украине, и рассматриваем заявления (группы) Kalush Orchestra и других артистов в поддержку украинского народа скорее как гуманитарный жест, чем как политический", - заявил организатор "Евровидения" - Европейский вещательный союз (ЕВС) - в ответ на запрос немецкого агентства dpa.
В феврале Европейский вещательный союз заявил, что Россия не сможет участвовать в конкурсе "Евровидение" в 2022 году. Решение, как объявлялось, принято в связи с "обеспокоенностью организации" по поводу "беспрецедентного кризиса на Украине".
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