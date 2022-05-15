https://ria.ru/20220515/primore-1788668229.html

Детей женщины, облившей краской памятник Зорге, поместили в соццентр

Детей женщины, облившей краской памятник Зорге, поместили в соццентр - РИА Новости, 15.05.2022

Детей женщины, облившей краской памятник Зорге, поместили в соццентр

Две несовершеннолетние дочери женщины, подозреваемой в том, что она облила краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, отправлены в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:07

2022-05-15T16:07

2022-05-15T16:07

рихард зорге

владивосток

ссср

япония

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 15 мая – РИА Новости. Две несовершеннолетние дочери женщины, подозреваемой в том, что она облила краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, отправлены в социально-реабилитационный центр, ситуация находится на особом контроле, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.По данным приморского отделения "Единой России", накануне Дня Победы местные жители сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской. Монумент отчистили. В полиции РИА Новости сообщили, что возбуждено уголовное дело о вандализме, идет поиск причастных. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю была инициирована передача уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел, следователям СК России.В воскресенье СК РФ сообщил о задержании 39-летней жительницы Владивостока. В квартире подозреваемой проведен обыск: изъята одежда, в которой фигурантка была во время преступления, краска, а также другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела."Две несовершеннолетние дочери местной жительницы, подозреваемой в том, что она облила краской памятник Герою Советского Союза Рихарду Зорге во Владивостоке, пока находятся в приемном отделении социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН) "Парус Надежды". Девочки обеспечены всем необходимым, с ними работают психологи. Ситуация находится на особом контроле у уполномоченного по правам ребенка", - сообщила Романова.Зорге – резидент советской разведки в Японии времен Второй мировой войны, Герой Советского Союза. Памятник ему во Владивостоке открыли в ноябре 2019 года в сквере, носящем его имя. Автор скульптуры - Илья Топчий.Зорге был связан с Владивостоком, дважды был в этом городе (в 1926 и 1935 годах), сюда шли его шифровки из Японии. Во Владивостоке жил его радист Борис Якубович, а в доме на улице Пушкинская – связник Анатолий Черняков.Перед началом войны Зорге смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые планировалось в нем задействовать, а осенью 1941 года сообщил, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.Группа Зорге была схвачена 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944-го советский разведчик был казнен. Спустя 20 лет, в 1964 году, Рихарду Зорге присвоили звание Героя Советского Союза посмертно.

https://ria.ru/20220515/zaderzhanie-1788623150.html

https://ria.ru/20220515/vandalizm-1788649726.html

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япония

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рихард зорге, владивосток, ссср, япония, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия