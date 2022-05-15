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В России за сутки потушили 120 лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2022
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В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2022
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T07:25
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происшествия
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2022 г в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 15 мая в РФ действовало 129 лесных пожаров на площади 19 657 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Красноярском крае, там действуют 36 пожаров на площади 7983 гектара.
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происшествия, россия
07:25 15.05.2022
 
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров

В России за сутки потушили 120 лесных пожаров на площади 20 057 гектаров

© РИА Новости / Евгений Кузьмин / Перейти в фотобанкПоследствия пожара
Последствия пожара - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Последствия пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 гектаров, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2022 г в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 гектаров", - говорится в сообщении.
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К полуночи 15 мая в РФ действовало 129 лесных пожаров на площади 19 657 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Красноярском крае, там действуют 36 пожаров на площади 7983 гектара.
 
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