https://ria.ru/20220515/pozhary-1788622026.html
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров - РИА Новости, 15.05.2022
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 гектаров, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T07:25
2022-05-15T07:25
2022-05-15T07:25
происшествия
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 120 природных пожаров на площади 20 057 гектаров, сообщает Авиалесоохрана."По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 14.05.2022 г в России ликвидировано 120 лесных пожаров на площади 20 057 гектаров", - говорится в сообщении.К полуночи 15 мая в РФ действовало 129 лесных пожаров на площади 19 657 гектаров, их активно тушили. Наибольшая площадь горения зафиксирована в Красноярском крае, там действуют 36 пожаров на площади 7983 гектара.
https://ria.ru/20220512/pozhar-1788120040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров
В России за сутки потушили 120 лесных пожаров на площади 20 057 гектаров