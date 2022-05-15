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В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания
В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания - РИА Новости, 15.05.2022
В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания
Два человека оказались под завалами после обрушения кровли в заброшенном здании в Кронштадте, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T18:43
2022-05-15T18:43
2022-05-15T18:43
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Два человека оказались под завалами после обрушения кровли в заброшенном здании в Кронштадте, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.Инцидент произошел в воскресенье днем по адресу: Цитадельская дорога дом 5 лит. Б."В одноэтажном, размером 8 на 15 метров заброшенном здании произошло частичное обрушение кровли. Под завалами находились два человека. Прибывшими подразделениями они были извлечены из под завала, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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происшествия, кронштадт, санкт-петербург
В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания
В заброшенном здании в Кронштадте при обрушении кровли пострадали два человека
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Два человека оказались под завалами после обрушения кровли в заброшенном здании в Кронштадте, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.
Инцидент произошел в воскресенье днем по адресу: Цитадельская дорога дом 5 лит. Б.
"В одноэтажном, размером 8 на 15 метров заброшенном здании произошло частичное обрушение кровли. Под завалами находились два человека. Прибывшими подразделениями они были извлечены из под завала, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.