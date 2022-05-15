https://ria.ru/20220515/postradavshie-1788685921.html

В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания

В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания - РИА Новости, 15.05.2022

В Кронштадте пострадали два человека при обрушении кровли здания

Два человека оказались под завалами после обрушения кровли в заброшенном здании в Кронштадте, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:43

2022-05-15T18:43

2022-05-15T18:43

происшествия

кронштадт

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая - РИА Новости. Два человека оказались под завалами после обрушения кровли в заброшенном здании в Кронштадте, они госпитализированы, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу.Инцидент произошел в воскресенье днем по адресу: Цитадельская дорога дом 5 лит. Б."В одноэтажном, размером 8 на 15 метров заброшенном здании произошло частичное обрушение кровли. Под завалами находились два человека. Прибывшими подразделениями они были извлечены из под завала, госпитализированы в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220515/sostoyanie-1788618159.html

кронштадт

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происшествия, кронштадт, санкт-петербург