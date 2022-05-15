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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:52
2022-05-15T09:52
специальная военная операция на украине
в мире
россия
лнр
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее видео Минобороны РФ опубликовало в воскресенье.На опубликованных кадрах - разгрузка и выдача помощи мирным жителям. На упаковке продуктовых наборов нанесены надписи "Своих не бросаем" и "Мир вашему дому"."В первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди, беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба", - сообщили в российском военном ведомстве.Из видео следует, что российские военные также привезли детское питание, средства гигиены и ухода за младенцами. Детям постарше достались соки и сладости.
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в мире, россия, лнр
09:52 15.05.2022
 
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР

Российские военные доставили гуманитарную помощь мирным жителям одного из сел в ЛНР

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости
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Российский военнослужащий . Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее видео Минобороны РФ опубликовало в воскресенье.
На опубликованных кадрах - разгрузка и выдача помощи мирным жителям. На упаковке продуктовых наборов нанесены надписи "Своих не бросаем" и "Мир вашему дому".
"В первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди, беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба", - сообщили в российском военном ведомстве.
Из видео следует, что российские военные также привезли детское питание, средства гигиены и ухода за младенцами. Детям постарше достались соки и сладости.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЛНР
 
 
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