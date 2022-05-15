https://ria.ru/20220515/pomosch-1788630347.html

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:52

2022-05-15T09:52

2022-05-15T09:52

специальная военная операция на украине

в мире

россия

лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/02/1786561321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8494070715cc85c1c215595e538a2610.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее видео Минобороны РФ опубликовало в воскресенье.На опубликованных кадрах - разгрузка и выдача помощи мирным жителям. На упаковке продуктовых наборов нанесены надписи "Своих не бросаем" и "Мир вашему дому"."В первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди, беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба", - сообщили в российском военном ведомстве.Из видео следует, что российские военные также привезли детское питание, средства гигиены и ухода за младенцами. Детям постарше достались соки и сладости.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, россия, лнр