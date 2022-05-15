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Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР - РИА Новости, 15.05.2022
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР
Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:52
2022-05-15T09:52
2022-05-15T09:52
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь в один из населенных пунктов на освобожденной территории Луганской Народной Республики, соответствующее видео Минобороны РФ опубликовало в воскресенье.На опубликованных кадрах - разгрузка и выдача помощи мирным жителям. На упаковке продуктовых наборов нанесены надписи "Своих не бросаем" и "Мир вашему дому"."В первую очередь помощь из России получали женщины с детьми, пожилые люди, беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба", - сообщили в российском военном ведомстве.Из видео следует, что российские военные также привезли детское питание, средства гигиены и ухода за младенцами. Детям постарше достались соки и сладости.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, лнр
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям села в ЛНР
Российские военные доставили гуманитарную помощь мирным жителям одного из сел в ЛНР