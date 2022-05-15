Путин отметил помощь Красного Креста жителям Донбасса
Путин отметил помощь Красного Креста жителям Донбасса и Украины
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное
Автомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил деятельность Российского Красного Креста по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса. Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей", - сказал президент.
Путин поздравил с 155-летней годовщиной создания Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.
Президент добавил, что участник международного движения по праву считается старейшей благотворительной организацией нашей страны, которая всегда объединяла честных, неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твёрдо следовала принципам гуманизма, милосердия и сострадания, непреходящим нравственным, общечеловеческим ценностям.
"Важно, что нынешнее поколение сотрудников и добровольцев РКК бережёт и развивает эти замечательные традиции, воплощает в жизнь масштабные благотворительные и медико-социальные программы, оказывает поддержку пострадавшим от гуманитарных кризисов и катастроф", - подчеркнул Путин.
Он поблагодарил участников "Красного Креста" за честный, добросовестный труд и пожелал здоровья и плодотворной работы на ниве самоотверженного служения людям.