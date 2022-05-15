https://ria.ru/20220515/pomosch-1788629045.html

Путин отметил помощь Красного Креста жителям Донбасса

Путин отметил помощь Красного Креста жителям Донбасса - РИА Новости, 15.05.2022

Путин отметил помощь Красного Креста жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин отметил деятельность Российского Красного Креста по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:40

2022-05-15T09:40

2022-05-15T09:40

специальная военная операция на украине

донбасс

красный крест

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российский красный крест

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ситуация в днр и лнр

владимир путин

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил деятельность Российского Красного Креста по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Отмечу вашу в высшей степени востребованную деятельность по оказанию действенной, бескорыстной помощи вынужденным переселенцам из Украины и Донбасса. Во многом благодаря вам, вашему подвижничеству люди обеспечиваются продуктами и товарами первой необходимости, им оказывается психологическая помощь и внимание, содействие в восстановлении семейных связей", - сказал президент.Путин поздравил с 155-летней годовщиной создания Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест.Президент добавил, что участник международного движения по праву считается старейшей благотворительной организацией нашей страны, которая всегда объединяла честных, неравнодушных людей и на протяжении всей своей истории твёрдо следовала принципам гуманизма, милосердия и сострадания, непреходящим нравственным, общечеловеческим ценностям."Важно, что нынешнее поколение сотрудников и добровольцев РКК бережёт и развивает эти замечательные традиции, воплощает в жизнь масштабные благотворительные и медико-социальные программы, оказывает поддержку пострадавшим от гуманитарных кризисов и катастроф", - подчеркнул Путин.Он поблагодарил участников "Красного Креста" за честный, добросовестный труд и пожелал здоровья и плодотворной работы на ниве самоотверженного служения людям.

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/regiony-ukrainy-1788622735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донбасс, красный крест, украина, российский красный крест, ркк "энергия", ситуация в днр и лнр, владимир путин, в мире