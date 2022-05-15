https://ria.ru/20220515/pogoda-1788628686.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.05.2022
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в воскресенье, возможны слабые грозы, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:34
2022-05-15T09:34
2022-05-15T09:34
погода
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в воскресенье, возможны слабые грозы, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать массивы кучево-дождевых облаков и прохладный воздух с температурным фоном на 3 градуса ниже нормы. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами не исключены слабые грозы. В Москве плюс 14-16, в Подмосковье плюс 12-17 ", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 миллиметров ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20220511/pogoda-1787861193.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, московская область (подмосковье)
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидается облачная погода с дождями