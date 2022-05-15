https://ria.ru/20220515/pogoda-1788628686.html

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье - РИА Новости, 15.05.2022

Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в воскресенье, возможны слабые грозы, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:34

2022-05-15T09:34

2022-05-15T09:34

погода

москва

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787034914_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5f20f875f07c7d43fb914b40068fe24.jpg

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в воскресенье, возможны слабые грозы, воздух прогреется до плюс 16 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Погода в Москве сегодня обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда будут поступать массивы кучево-дождевых облаков и прохладный воздух с температурным фоном на 3 градуса ниже нормы. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами не исключены слабые грозы. В Москве плюс 14-16, в Подмосковье плюс 12-17 ", - сообщил Тишковец.Синоптик также отметил, что ветер западный 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 739 миллиметров ртутного столба.

https://radiosputnik.ria.ru/20220511/pogoda-1787861193.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, московская область (подмосковье)