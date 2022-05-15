https://ria.ru/20220515/perevozki-1788621654.html

Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки

Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки - РИА Новости, 15.05.2022

Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки

Рост конечной стоимости продуктов питания на российских прилавках не связан с затратами на грузоперевозки, поскольку ставка на железнодорожные отправки таких... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T07:14

2022-05-15T07:14

2022-05-15T07:14

экономика

россия

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рост конечной стоимости продуктов питания на российских прилавках не связан с затратами на грузоперевозки, поскольку ставка на железнодорожные отправки таких товаров не изменилась с начала года, заявил РИА Новости член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков.По его словам, внутрироссийские маршруты на железной дороге не поменялись. В то же время из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается спад перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.Эксперт также назвал ключевые тренды в сегменте железнодорожных перевозок продуктов питания. "Ключевые тренды – это увеличение экспорта продуктов питания из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост экспорта через дальневосточные порты в Среднюю Азию", - заключил Востриков.По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее.

https://ria.ru/20220508/konteynery-1787459212.html

россия

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия