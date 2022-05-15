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Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки - РИА Новости, 15.05.2022
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Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки
Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки - РИА Новости, 15.05.2022
Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки
Рост конечной стоимости продуктов питания на российских прилавках не связан с затратами на грузоперевозки, поскольку ставка на железнодорожные отправки таких... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T07:14
2022-05-15T07:14
экономика
россия
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рост конечной стоимости продуктов питания на российских прилавках не связан с затратами на грузоперевозки, поскольку ставка на железнодорожные отправки таких товаров не изменилась с начала года, заявил РИА Новости член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков.По его словам, внутрироссийские маршруты на железной дороге не поменялись. В то же время из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается спад перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.Эксперт также назвал ключевые тренды в сегменте железнодорожных перевозок продуктов питания. "Ключевые тренды – это увеличение экспорта продуктов питания из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост экспорта через дальневосточные порты в Среднюю Азию", - заключил Востриков.По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее.
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экономика, россия
07:14 15.05.2022
 
Эксперт: рост цен на продукты в России не связан с расходами на перевозки

Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с расходами на грузоперевозки

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТоварные вагоны
Товарные вагоны - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Рост конечной стоимости продуктов питания на российских прилавках не связан с затратами на грузоперевозки, поскольку ставка на железнодорожные отправки таких товаров не изменилась с начала года, заявил РИА Новости член совета Ассоциации организаций продуктового сектора (АСОРПС) Антон Востриков.
"Ставка на железнодорожные перевозки скоропортящейся продукции какой была на начало января-февраля 2022 года, такой и осталась. Поэтому на цену товаров транспортировка никак не повлияла. Рост цен связан с другими факторами. Тем более, что транспортная составляющая занимает порядка 10% от конечной стоимости продукта", - рассказал эксперт.
По его словам, внутрироссийские маршруты на железной дороге не поменялись. В то же время из-за снижения объема импорта через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска наблюдается спад перевозок скоропортящихся продуктов железнодорожным и автомобильным транспортом.
Эксперт также назвал ключевые тренды в сегменте железнодорожных перевозок продуктов питания. "Ключевые тренды – это увеличение экспорта продуктов питания из Белоруссии транзитом через Россию, а также рост экспорта через дальневосточные порты в Среднюю Азию", - заключил Востриков.
По данным Росстата, продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении составила 2,87% против 6,73% в марте текущего года, в годовом выражении рост цен на продовольствие ускорился до 20,48% с 17,99% месяцем ранее.
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