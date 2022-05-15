https://ria.ru/20220515/peregovory-1788650557.html
Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ
Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ - РИА Новости, 15.05.2022
Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в воскресенье встретился с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и в ходе... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T13:08
2022-05-15T13:08
2022-05-15T13:08
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НУР-СУЛТАН, 15 мая - РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в воскресенье встретился с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и в ходе переговоров подтвердил приглашение президенту посетить республику с визитом, сообщила пресс-служба Токаева.Глава государства прибыл в ОАЭ, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Встреча лидеров состоялась во дворце "Каср Аль Мушриф" в Абу Даби.По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.Отмечается, что лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.В ходе встречи Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что "под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать". В свою очередь президент ОАЭ "выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана"."В завершение глава нашего государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан", - поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20220514/oae-1788509421.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, казахстан
Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ
Лидер Казахстана Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ
НУР-СУЛТАН, 15 мая - РИА Новости.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в воскресенье встретился с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и в ходе переговоров подтвердил приглашение президенту посетить республику с визитом, сообщила
пресс-служба Токаева.
Глава государства прибыл в ОАЭ
, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Встреча лидеров состоялась во дворце "Каср Аль Мушриф" в Абу Даби.
По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана
и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.
"Многие достижения Эмиратов, как внутри страны, так и на международном арене, связаны с его именем. Под его мудрым руководством ОАЭ стали решительным сторонником мира и стабильности на Ближнем Востоке, а также образцом быстрого экономического роста и социального развития для всего арабского мира. Поэтому мы воспринимаем его кончину как огромную утрату не только для ОАЭ, но и для всего мирового сообщества", - приводятся в сообщении слова Токаева.
Отмечается, что лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.
В ходе встречи Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что "под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать". В свою очередь президент ОАЭ "выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана".
"В завершение глава нашего государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан", - поясняет пресс-служба.