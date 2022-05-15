https://ria.ru/20220515/peregovory-1788650557.html

Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ

Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ - РИА Новости, 15.05.2022

Токаев провел переговоры с избранным президентом ОАЭ

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в воскресенье встретился с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и в ходе... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T13:08

2022-05-15T13:08

2022-05-15T13:08

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НУР-СУЛТАН, 15 мая - РИА Новости. Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев в воскресенье встретился с новым президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном и в ходе переговоров подтвердил приглашение президенту посетить республику с визитом, сообщила пресс-служба Токаева.Глава государства прибыл в ОАЭ, чтобы лично выразить слова соболезнования новоизбранному президенту, правителю Абу Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахаяну, членам правящей семьи и народу Эмиратов в связи с кончиной президента страны шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Встреча лидеров состоялась во дворце "Каср Аль Мушриф" в Абу Даби.По информации пресс-службы, Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования и отметил выдающиеся заслуги шейха Халифы перед государством.Отмечается, что лидер Казахстана отметил весомый вклад шейха Халифы бен Заида Аль Нахаяна в развитие казахско-эмиратских отношений.В ходе встречи Токаев поздравил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна с избранием на пост президента ОАЭ и высказал уверенность в том, что "под его мудрым руководством Эмираты продолжат процветать". В свою очередь президент ОАЭ "выразил признательность лидеру Казахстана за приезд и личную поддержку в этот сложный момент, а также тепло поблагодарил за то, что именем шейха Халифы будет названа улица в столице Казахстана"."В завершение глава нашего государства подтвердил свое приглашение президенту ОАЭ совершить визит в Казахстан", - поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220514/oae-1788509421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оаэ, казахстан