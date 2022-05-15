Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД
Миронов: необходимо установить возрастные ограничения для СИМ различных мощностей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушки едут на электросамокате в центре Москвы
Девушки едут на электросамокате в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
"Безусловно, новые виды транспорта не просто нужно, а крайне необходимо фиксировать в ПДД, определяя их юридический статус. Важно чётко прописать ограничения скорости на проезжей части, в пешеходных зонах и общественных местах. Также необходимо устанавливать возрастные ограничения для езды на СИМ различной мощности", — написал он.
По словам Миронова, не смотря на анонсируемые Минтрансом поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности, "мы их до сих пор не видели".
Миронов отметил, что электросамокаты требуют четких правовых норм, однако сейчас данный вид транспорта не определен в законодательстве, в то время как количество ДТП увеличивается.
"Есть довольно произвольные трактовки, которыми пользуются сотрудники ГИБДД и суды при авариях, относя одних пользователей СИМ к пешеходам, других – к мотоциклистам. А по факту на фоне правовой неопределенности число ДТП лишь растёт", — добавил он.