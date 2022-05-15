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Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД - РИА Новости, 15.05.2022
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Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД
Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД - РИА Новости, 15.05.2022
Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД
Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T20:59
2022-05-15T20:59
общество
гибдд мвд рф
авто
сергей миронов
россия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов."Безусловно, новые виды транспорта не просто нужно, а крайне необходимо фиксировать в ПДД, определяя их юридический статус. Важно чётко прописать ограничения скорости на проезжей части, в пешеходных зонах и общественных местах. Также необходимо устанавливать возрастные ограничения для езды на СИМ различной мощности", — написал он.По словам Миронова, не смотря на анонсируемые Минтрансом поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности, "мы их до сих пор не видели".Миронов отметил, что электросамокаты требуют четких правовых норм, однако сейчас данный вид транспорта не определен в законодательстве, в то время как количество ДТП увеличивается."Есть довольно произвольные трактовки, которыми пользуются сотрудники ГИБДД и суды при авариях, относя одних пользователей СИМ к пешеходам, других – к мотоциклистам. А по факту на фоне правовой неопределенности число ДТП лишь растёт", — добавил он.
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общество, гибдд мвд рф, авто, сергей миронов, россия
20:59 15.05.2022
 
Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД

Миронов: необходимо установить возрастные ограничения для СИМ различных мощностей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДевушки едут на электросамокате в центре Москвы
Девушки едут на электросамокате в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Девушки едут на электросамокате в центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов.
"Безусловно, новые виды транспорта не просто нужно, а крайне необходимо фиксировать в ПДД, определяя их юридический статус. Важно чётко прописать ограничения скорости на проезжей части, в пешеходных зонах и общественных местах. Также необходимо устанавливать возрастные ограничения для езды на СИМ различной мощности", — написал он.
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По словам Миронова, не смотря на анонсируемые Минтрансом поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности, "мы их до сих пор не видели".
Миронов отметил, что электросамокаты требуют четких правовых норм, однако сейчас данный вид транспорта не определен в законодательстве, в то время как количество ДТП увеличивается.
"Есть довольно произвольные трактовки, которыми пользуются сотрудники ГИБДД и суды при авариях, относя одних пользователей СИМ к пешеходам, других – к мотоциклистам. А по факту на фоне правовой неопределенности число ДТП лишь растёт", — добавил он.
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