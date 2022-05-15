https://ria.ru/20220515/pdd-1788700946.html

Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД

Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД - РИА Новости, 15.05.2022

Миронов призвал внести электросамокаты в ПДД

Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T20:59

2022-05-15T20:59

2022-05-15T20:59

общество

гибдд мвд рф

авто

сергей миронов

россия

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ) необходимо фиксировать в ПДД, важно прописать ограничения скорости и возрастные ограничения, сообщил в своем Telegram-канале лидер "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов."Безусловно, новые виды транспорта не просто нужно, а крайне необходимо фиксировать в ПДД, определяя их юридический статус. Важно чётко прописать ограничения скорости на проезжей части, в пешеходных зонах и общественных местах. Также необходимо устанавливать возрастные ограничения для езды на СИМ различной мощности", — написал он.По словам Миронова, не смотря на анонсируемые Минтрансом поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности, "мы их до сих пор не видели".Миронов отметил, что электросамокаты требуют четких правовых норм, однако сейчас данный вид транспорта не определен в законодательстве, в то время как количество ДТП увеличивается."Есть довольно произвольные трактовки, которыми пользуются сотрудники ГИБДД и суды при авариях, относя одних пользователей СИМ к пешеходам, других – к мотоциклистам. А по факту на фоне правовой неопределенности число ДТП лишь растёт", — добавил он.

https://ria.ru/20220511/elektrosamokat-1787949350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, гибдд мвд рф, авто, сергей миронов, россия