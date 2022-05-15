https://ria.ru/20220515/otravlenie-1788616108.html

Кинолог рассказал, от чего нужно оградить собаку, чтобы она не отравилась

Кинолог рассказал, от чего нужно оградить собаку, чтобы она не отравилась - РИА Новости, 15.05.2022

Кинолог рассказал, от чего нужно оградить собаку, чтобы она не отравилась

Обычные вещества и предметы, которыми человек пользуется ежедневно, могут оказаться вредными для собак, и чтобы питомец не отравился, нужно внимательно следить... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T03:05

2022-05-15T03:05

2022-05-15T03:05

общество

россия

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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Обычные вещества и предметы, которыми человек пользуется ежедневно, могут оказаться вредными для собак, и чтобы питомец не отравился, нужно внимательно следить за его поведением и знать, от чего его стоит оградить, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Только свежее и проверенноеОн рассказал, что опасность может исходить от несвежих продуктов, их нельзя давать, даже если срок хранения закончился день назад. Кроме того, важно соблюдать правила хранения корма и не использовать для приготовления еды просроченные продукты. В жаркие дни необходимо следить и за едой в миске, если питомец не съел всю порцию сразу, лучше всего убрать ее в холодильник или выкинуть.Испорченные продукты могут привести к отравлению и проблемам с ЖКТ, пояснил кинолог. Он добавил, что причиной нарушений работы кишечника могут стать жареная, острая, копченная пища и сладости. Ими питомца кормить нельзя.Голубев также призвал следить за тем, чтобы питомец не подбирал ничего на улице. Обнаруженная собакой во время прогулки еда может не только оказаться источником болезнетворных бактерий и вирусов, но и быть отравленной."К сожалению, в российских городах все еще встречаются "догхантеры", которые намеренно травят собак. Вам необходимо внимательно отнестись к поведению вашего питомца во время прогулки … "Догхантеры" раскидывают приманки на улицах. Отправление может произойти через дыхательные пути, если в них попадут ядовитые пары или частицы вещества", - констатировал он.Безопасные только на первый взглядТакже опасными могут быть средства бытовой химии, рассказал кинолог. Он отметил, что дома они должны быть хорошо спрятаны. Кроме того, необходимо держать подальше сельскохозяйственные удобрения, клеи, растворители, краски, средства для борьбы с насекомыми и грызунами.Лекарства тоже могут таить в себе опасность для собак, пояснил Голубев. Домашнюю аптечку, по его словам, обязательно нужно держать в недоступном для питомца месте. Лекарства, содержащие наркотические компоненты, нестероидные противовоспалительные средства, антидепрессанты, обезболивающие препараты и анальгетики могут серьезно навредить собаке, если она решит попробовать их на зуб.Кроме того, высокая дозировка может оказаться смертельной, поэтому собаковод должен внимательно изучать препараты, которые дает собаке, соблюдать предписания врача и дозировку.Опасность для любопытныхЕще одним источником опасности для собак могут быть растения. Даже самые на первый взгляд безобидные из них могут оказаться токсичными, поэтому срезанные цветы и горшочные растения нужно убирать в недоступные для питомца места.Он отметил, что если собака часто дышит, у нее обильное слюноотделение, угнетенное и сонное состояние или даже рвота и диарея, необходимо как можно скорее обратиться за помощью в ветеринарную клинику. Для того чтобы еще до помощи врача быстрее удалить яды из организма животного, можно смыть ядовитые частицы с кожи, шерсти и слизистых собаки, затем дать обильное питье и абсорбент.

https://ria.ru/20220327/komandy-1780291374.html

https://ria.ru/20220501/sobaka-1786409632.html

https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия