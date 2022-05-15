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Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 16.05.2022
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Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ
Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ - РИА Новости, 16.05.2022
Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ
Делегации Общественной палаты Российской Федерации было отказано в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения, сообщается в... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-15T22:29
2022-05-16T00:16
вена
польша
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
общественная палата рф
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МОСКВА. 15 мая - РИА Новости. Делегации Общественной палаты Российской Федерации было отказано в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения, сообщается в заявлении Общественной палаты, которое предоставили в пресс-службе ОП РИА Новости.Общественная палата проинформировала, что мероприятие должно было состояться в Вене 16-17 мая на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса", в повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов. В заявлении указывается, что члены Общественной палаты регулярно участвуют в совещаниях ОБСЕ в области человеческого измерения, полностью соответствуя всем необходимым критериям для работы на этих площадках."Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить", - говорится в сообщении.Отмечается, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и все члены российской делегации от Общественной палаты получили официальное подтверждение от организаторов о своем участии."Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ (в текущем году Польша является Действующим председателем Организации). Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену", - продолжается в сообщении.В ОП рассказали, что запросы членов делегации ОП РФ в БДИПЧ ОБСЕ с просьбой объяснить причину отмены регистрации, а также предоставить копию вышеупомянутого решения польского Действующего Председательства ОБСЕ были проигнорированы."Расцениваем данный шаг как попытку откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке и озвучить правдивую информацию о работе демократических институтов в нашей стране", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220419/smi-1784280593.html
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вена, польша, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, общественная палата рф
22:29 15.05.2022 (обновлено: 00:16 16.05.2022)
 
Организаторы отказали ОП России в участии в совещании на площадке ОБСЕ

Делегацию Общественной палаты России не допустили к участию в совещании на площадке ОБСЕ

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Общественной палаты РФ в Москве
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Общественной палаты РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА. 15 мая - РИА Новости. Делегации Общественной палаты Российской Федерации было отказано в участии во втором Дополнительном совещании в области человеческого измерения, сообщается в заявлении Общественной палаты, которое предоставили в пресс-службе ОП РИА Новости.
Общественная палата проинформировала, что мероприятие должно было состояться в Вене 16-17 мая на тему "Функционирование демократических институтов в период кризиса", в повестку дня встречи были заявлены темы свободы собраний и СМИ, обсуждение роли национальных и местных институтов. В заявлении указывается, что члены Общественной палаты регулярно участвуют в совещаниях ОБСЕ в области человеческого измерения, полностью соответствуя всем необходимым критериям для работы на этих площадках.
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"Представители ОП РФ планировали поделиться с зарубежными коллегами опытом российских НПО в сфере местного самоуправления, свободы слова и мирных собраний, рассказать о лучших практиках развития демократических институтов в нашей стране. Однако к разговору о демократии россиян предпочли не допустить", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все заявки на аккредитацию были поданы в полном соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и все члены российской делегации от Общественной палаты получили официальное подтверждение от организаторов о своем участии.
"Однако накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского Действующего Председательства ОБСЕ (в текущем году Польша является Действующим председателем Организации). Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену", - продолжается в сообщении.
В ОП рассказали, что запросы членов делегации ОП РФ в БДИПЧ ОБСЕ с просьбой объяснить причину отмены регистрации, а также предоставить копию вышеупомянутого решения польского Действующего Председательства ОБСЕ были проигнорированы.
"Расцениваем данный шаг как попытку откровенной политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и откровенный антироссийский демарш с целью не дать представителям российского гражданского общества выступить на международной площадке и озвучить правдивую информацию о работе демократических институтов в нашей стране", - говорится в сообщении.
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