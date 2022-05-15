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Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры

Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры - РИА Новости, 15.05.2022

Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры

Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, скидки доходят до 30%, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T06:38

2022-05-15T06:38

2022-05-15T06:38

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, скидки доходят до 30%, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сразу после майских праздников, из-за закрытых аэропортов юга России, отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены. Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", - рассказали в "Интуристе"."Отельеры увидели, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и даже Сочи, где воздушная гавань открыта, нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки", - пояснили в туроператоре. В Fun&Sun (бывшее "TUI Россия") также отметили, что отели юга России снижают цены, в среднем - на 5-15%.Гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, в свою очередь, сказал, что туроператор не заметил резкого снижения цен. "В Крыму цены на отдых начали падать еще до майских. В среднем на сегодняшний день они ниже, чем в 2021 году на 3-4%. Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше", - сообщил он.Говоря о Краснодарском крае, Ромашкин отметил, что компания фиксирует не снижения цен, а противоположную картину: "цены, в отличие от марта, слегка "припали". "Среднее удорожание - плюс 7% по Краснодарскому краю, в Анапе - плюс 8%, в Сочи - плюс 11% к аналогичному периоду прошлого года. Однако в текущей ситуации можно не сомневаться, что мы рано или поздно дойдем до цен ниже 2021 года", - сказал глава туркомпании.Турпоток вырастет, но не вездеГендиректор "Дельфина" считает, что снижение цен в Крыму не приведет к резкому росту бронирований. "Причина не ценовая. Туристов устраивают крымские цены. Они просто доехать не могут", - заметил Ромашкин.Однако, по словам главы туроператора, турпоток Краснодарского края в этом летнем сезоне может превысить показатели пандемийного 2021 года благодаря отмене ковидных ограничений, которые действовали в регионе прошлым летом.Он отметил, что летний сезон в 2022 году в Краснодарском крае мог бы быть еще лучше, если бы не закрытие неба юга России и удлинение времени перелетов, а также нарастание экономического кризиса.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

https://ria.ru/20220513/anapa-1788379354.html

https://ria.ru/20220514/tury-1788472789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

новости - туризм, краснодарский край, россия