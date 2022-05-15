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Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры
Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры - РИА Новости, 15.05.2022
Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры
Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, скидки доходят до 30%, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T06:38
2022-05-15T06:38
2022-05-15T06:38
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, скидки доходят до 30%, рассказали РИА Новости представители отрасли."Сразу после майских праздников, из-за закрытых аэропортов юга России, отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены. Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", - рассказали в "Интуристе"."Отельеры увидели, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе, Туапсе и даже Сочи, где воздушная гавань открыта, нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки", - пояснили в туроператоре. В Fun&Sun (бывшее "TUI Россия") также отметили, что отели юга России снижают цены, в среднем - на 5-15%.Гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин, в свою очередь, сказал, что туроператор не заметил резкого снижения цен. "В Крыму цены на отдых начали падать еще до майских. В среднем на сегодняшний день они ниже, чем в 2021 году на 3-4%. Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше", - сообщил он.Говоря о Краснодарском крае, Ромашкин отметил, что компания фиксирует не снижения цен, а противоположную картину: "цены, в отличие от марта, слегка "припали". "Среднее удорожание - плюс 7% по Краснодарскому краю, в Анапе - плюс 8%, в Сочи - плюс 11% к аналогичному периоду прошлого года. Однако в текущей ситуации можно не сомневаться, что мы рано или поздно дойдем до цен ниже 2021 года", - сказал глава туркомпании.Турпоток вырастет, но не вездеГендиректор "Дельфина" считает, что снижение цен в Крыму не приведет к резкому росту бронирований. "Причина не ценовая. Туристов устраивают крымские цены. Они просто доехать не могут", - заметил Ромашкин.Однако, по словам главы туроператора, турпоток Краснодарского края в этом летнем сезоне может превысить показатели пандемийного 2021 года благодаря отмене ковидных ограничений, которые действовали в регионе прошлым летом.Он отметил, что летний сезон в 2022 году в Краснодарском крае мог бы быть еще лучше, если бы не закрытие неба юга России и удлинение времени перелетов, а также нарастание экономического кризиса.Росавиация 24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
https://ria.ru/20220513/anapa-1788379354.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, краснодарский край, россия
Отели Кубани и Крыма начали снижать цены, рассказали туроператоры
Туроператор "Интурист": отели Краснодарского края и Крыма снизили цены до 30 процентов
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Отели Краснодарского края и Крыма начали снижать цены из-за закрытых аэропортов и окончания майских праздников, скидки доходят до 30%, рассказали РИА Новости представители отрасли.
"Сразу после майских праздников, из-за закрытых аэропортов юга России
, отели Краснодарского края
и Крыма начали снижать цены. Сейчас скидки составляют от 10% до 30% в зависимости от объекта. Речь идет о среднеценовом сегменте и объектах три звезды. Востребованные брендовые объекты четыре и пять звезд заполнены и потребности в снижении цен не испытывают", - рассказали в "Интуристе
".
"Отельеры увидели, что ажиотажного спроса на летний отдых в Анапе
, Туапсе
и даже Сочи
, где воздушная гавань открыта, нет, и пытаются спасти сезон, предоставляя скидки", - пояснили в туроператоре. В Fun&Sun (бывшее "TUI Россия") также отметили, что отели юга России снижают цены, в среднем - на 5-15%.
"Дело в том, что период майских праздников относится к высокому сезону и по популярности уступает только новогодним праздникам и августовским заездам. Соответственно, на периоды пикового спроса цены на услуги, в том числе на размещение в отелях и авиаперелеты, повышаются, а после праздников снижаются. По мере приближения к августовским заездам цены будут расти. Максимальные значения по стоимости отдыха приходятся на заезды в середине августа, а с начала сентября они начнут снова снижаться", - пояснили в туроператоре.
Гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин
, в свою очередь, сказал, что туроператор не заметил резкого снижения цен. "В Крыму цены на отдых начали падать еще до майских. В среднем на сегодняшний день они ниже, чем в 2021 году на 3-4%. Это немного, но по сравнению с тем ростом, который мы видели в марте (на 15%), это уже хорошая новость для туристов. Цены будут снижаться и дальше", - сообщил он.
Говоря о Краснодарском крае, Ромашкин отметил, что компания фиксирует не снижения цен, а противоположную картину: "цены, в отличие от марта, слегка "припали". "Среднее удорожание - плюс 7% по Краснодарскому краю, в Анапе - плюс 8%, в Сочи - плюс 11% к аналогичному периоду прошлого года. Однако в текущей ситуации можно не сомневаться, что мы рано или поздно дойдем до цен ниже 2021 года", - сказал глава туркомпании.
Турпоток вырастет, но не везде
Гендиректор "Дельфина" считает, что снижение цен в Крыму не приведет к резкому росту бронирований. "Причина не ценовая. Туристов устраивают крымские цены. Они просто доехать не могут", - заметил Ромашкин.
Однако, по словам главы туроператора, турпоток Краснодарского края в этом летнем сезоне может превысить показатели пандемийного 2021 года благодаря отмене ковидных ограничений, которые действовали в регионе прошлым летом.
"В прошлом году на фоне хороших бронирований Краснодарского края в мае и июне, мы получили решение главы региона о въезде либо с ПЦР-тестом либо с прививкой. Из-за этого июль и август были потеряны для рынка. В этом году таких неожиданных сюрпризов не предвидится, поэтому надеемся, что этот сезон будет лучше на 3-5%", - сказал Ромашкин.
Он отметил, что летний сезон в 2022 году в Краснодарском крае мог бы быть еще лучше, если бы не закрытие неба юга России и удлинение времени перелетов, а также нарастание экономического кризиса.
Росавиация
24 февраля ввела ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России, которые действуют, по последним сообщениям ведомства, до 19 мая. Это касается Анапы, Белгорода
, Брянска
, Воронежа
, Геленджика
, Краснодара
, Курска
, Липецка
, Ростова-на-Дону
, Симферополя
и Элисты
.