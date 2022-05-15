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Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам - РИА Новости, 15.05.2022
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Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам
Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам - РИА Новости, 15.05.2022
Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам
Генпрокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны и заявил, что расследование будет вестись на предмет... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T00:14
2022-05-15T10:13
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ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны и заявил, что расследование будет вестись на предмет экстремизма.Посольство России в Братиславе сообщило в субботу об акте вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии. Вандалы нанесли на памятник символ, который является эмблемой украинского неонацисткого полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).В связи с этим следствие будет искать в преступлении наличие признаков экстремизма, добавил он.Как подчеркнул генпрокурор Словакии, подобные действия совершенно недопустимы и не могут быть прикрыты какой-то ложной солидарностью с Украиной."Более того, в нынешнее, и без того напряженное время, подобные действия потенциально могут спровоцировать страсти или усилить ненависть", - заключил Жилинка.Случаи осквернения памятников советским воинам в Европе в последнее время участились. Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.Девятого мая вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (Польша). Осквернениям также подверглись памятники в Эстонии, Болгарии, Германии и других странах.
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в мире, словакия, россия
00:14 15.05.2022 (обновлено: 10:13 15.05.2022)
 
Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам

Генпрокурор Словакии Жилинка резко осудил осквернение памятника красноармейцам в Пиештянах

© Фото : Mestská knižnica mesta PiešťanyМонумент "Спасибо, освободителям" в городе Пиештяны, Словакия
Монумент Спасибо, освободителям в городе Пиештяны, Словакия - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : Mestská knižnica mesta Piešťany
Монумент "Спасибо, освободителям" в городе Пиештяны, Словакия. Архивное фото
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ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны и заявил, что расследование будет вестись на предмет экстремизма.
Посольство России в Братиславе сообщило в субботу об акте вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии. Вандалы нанесли на памятник символ, который является эмблемой украинского неонацисткого полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).

"Нанесение на лицевую сторону памятника освободителям рунического символа — видоизмененного волчьего крюка, использовавшегося во время Второй мировой войны нацистской 2-й танковой дивизией "Рейх", а позднее и голландской 34-й добровольческой пехотной дивизией СС "Ландсторм Недерланд", и который в настоящее время находится на знамени и эмблеме украинского батальона "Азов" – это не просто осквернение. Речь идет о нанесении символики, используемой экстремистскими и радикальными группировками, причем в совершенно очевидном контексте", - написал Жилинка в соцсети.

В связи с этим следствие будет искать в преступлении наличие признаков экстремизма, добавил он.
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Как подчеркнул генпрокурор Словакии, подобные действия совершенно недопустимы и не могут быть прикрыты какой-то ложной солидарностью с Украиной.
"Более того, в нынешнее, и без того напряженное время, подобные действия потенциально могут спровоцировать страсти или усилить ненависть", - заключил Жилинка.
Случаи осквернения памятников советским воинам в Европе в последнее время участились. Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.
При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.
Девятого мая вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (Польша). Осквернениям также подверглись памятники в Эстонии, Болгарии, Германии и других странах.
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