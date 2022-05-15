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Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам

Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам - РИА Новости, 15.05.2022

Генпрокурор Словакии резко осудил осквернение памятника красноармейцам

Генпрокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны и заявил, что расследование будет вестись на предмет... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T00:14

2022-05-15T00:14

2022-05-15T10:13

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ПРАГА, 15 мая – РИА Новости. Генпрокурор Словакии Марош Жилинка резко осудил осквернение памятника советским воинам в городе Пиештяны и заявил, что расследование будет вестись на предмет экстремизма.Посольство России в Братиславе сообщило в субботу об акте вандализма в отношении памятника советским воинам-освободителям в городе Пиештяны на западе Словакии. Вандалы нанесли на памятник символ, который является эмблемой украинского неонацисткого полка "Азов" (против его бойцов в России возбуждены уголовные дела).В связи с этим следствие будет искать в преступлении наличие признаков экстремизма, добавил он.Как подчеркнул генпрокурор Словакии, подобные действия совершенно недопустимы и не могут быть прикрыты какой-то ложной солидарностью с Украиной."Более того, в нынешнее, и без того напряженное время, подобные действия потенциально могут спровоцировать страсти или усилить ненависть", - заключил Жилинка.Случаи осквернения памятников советским воинам в Европе в последнее время участились. Власти Латвии одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений - таким образом у них появилось правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги.При этом ранее в мае неизвестные вандалы осквернили памятник на кладбище советских воинов в городе на северо-западе Литвы, памятники советским воинам в городах страны неоднократно подвергались осквернению.Девятого мая вандалы осквернили мемориальное кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве (Польша). Осквернениям также подверглись памятники в Эстонии, Болгарии, Германии и других странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20220514/otvetstvennost-1788532011.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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