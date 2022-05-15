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Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:16
2022-05-15T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 323 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирного жителя: женщины 1962 г.р., в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении.Отмечается, что были повреждены 13 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Еленовке, Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
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в мире, днр, украина, горловка
09:16 15.05.2022 (обновлено: 09:22 15.05.2022)
 
Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, ранена женщина

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 323 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирного жителя: женщины 1962 г.р., в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были повреждены 13 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Еленовке, Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраинаГорловка
 
 
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