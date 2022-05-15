https://ria.ru/20220515/obstrely-1788627204.html

Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска 48 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:16

2022-05-15T09:16

2022-05-15T09:22

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли ДНР, выпустив 323 единицы боеприпасов, ранена одна женщина, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 48 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 323 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о ранении мирного жителя: женщины 1962 г.р., в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении.Отмечается, что были повреждены 13 домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Горловке, Еленовке, Макеевке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина, горловка