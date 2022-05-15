22:17 15.05.2022 (обновлено: 22:30 15.05.2022)
На освобожденной территории ДНР от обстрелов ВСУ пострадали шесть человек
Представительство ДНР в СЦКК: на освобожденной территории при обстрелах ранены 6 человек
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрелов освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что ранения получили жители населенных пунктов Павловка, Никольское, Новоандреевка, Владимировка, а также Волновахского района.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.