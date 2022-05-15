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На освобожденной территории ДНР от обстрелов ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788706974.html
На освобожденной территории ДНР от обстрелов ВСУ пострадали шесть человек
На освобожденной территории ДНР от обстрелов ВСУ пострадали шесть человек - РИА Новости, 15.05.2022
На освобожденной территории ДНР от обстрелов ВСУ пострадали шесть человек
Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрелов освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, заявили в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T22:17
2022-05-15T22:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрелов освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что ранения получили жители населенных пунктов Павловка, Никольское, Новоандреевка, Владимировка, а также Волновахского района.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220515/spetsoperatsiya-1788703789.html
донецкая народная республика
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Последствия обстрела детского сада в Донецке украинскими боевиками
Последствия обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка, повреждено здание детского сада
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
22:17 15.05.2022 (обновлено: 22:30 15.05.2022)
 
На освобожденной территории ДНР от обстрелов ВСУ пострадали шесть человек

Представительство ДНР в СЦКК: на освобожденной территории при обстрелах ранены 6 человек

Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца
Последствия обстрела в Донецке. Кадр из видео очевидца. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Шесть мирных жителей, в том числе ребенок, пострадали в результате обстрелов освобожденной территории ДНР со стороны украинских войск, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении шести мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденной территории республики", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале. Отмечается, что ранения получили жители населенных пунктов Павловка, Никольское, Новоандреевка, Владимировка, а также Волновахского района.
Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 для разминирования на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 21:14Специальная военная операция на Украине
День 81-й: обстрел Белгородской области, запрещенные мины в Донбассе
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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