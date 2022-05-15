21:09 15.05.2022 (обновлено: 21:22 15.05.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска вечером в воскресенье в очередной раз открыли огонь по Петровскому району Донецка с применением крупнокалиберных снарядов, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 20.40 (совпадает с мск), по Петровскому району города было выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Ранее представительство зафиксировало десять фактов обстрела Петровского района, в общей сложности по нему было выпущено три ракеты "Град", 46 снарядов калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.