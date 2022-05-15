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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T21:03

2022-05-15T21:03

2022-05-15T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ре в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Донецку украинские войска выпустили шесть снарядов, по Васильевке выпущено три снаряда, а по Ясиноватой - шесть. Все снаряды калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

россия

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела детского сада в Донецке украинскими боевиками Последствия обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка, повреждено здание детского сада 2022-05-15T21:03 true PT0M19S

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Наталья Макарова

в мире, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео