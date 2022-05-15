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Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788702574.html
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T21:03
2022-05-15T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ре в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что по Донецку украинские войска выпустили шесть снарядов, по Васильевке выпущено три снаряда, а по Ясиноватой - шесть. Все снаряды калибром 122 миллиметра.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
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Последствия обстрела детского сада в Донецке украинскими боевиками
Последствия обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка, повреждено здание детского сада
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в мире, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, видео
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ре в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
2022-05-15T21:03
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PT0M19S
21:03 15.05.2022 (обновлено: 21:04 15.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли три населенных пункта

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ре в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по Донецку украинские войска выпустили шесть снарядов, по Васильевке выпущено три снаряда, а по Ясиноватой - шесть. Все снаряды калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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