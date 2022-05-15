21:03 15.05.2022 (обновлено: 21:04 15.05.2022)
Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли три населенных пункта
© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли три населенных пункта в ДНР, в том числе Донецк, выпущено 15 снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ре в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что по Донецку украинские войска выпустили шесть снарядов, по Васильевке выпущено три снаряда, а по Ясиноватой - шесть. Все снаряды калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.