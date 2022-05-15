https://ria.ru/20220515/obstrel-1788694979.html

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, сообщили в ДНР - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, сообщили в ДНР

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Новомихайловка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T19:48

2022-05-15T19:48

2022-05-15T19:48

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

лнр

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Новомихайловка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 19.02 - Новгородское - Михайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 19.03 - Новомихайловка - Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - заявило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

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донецк (днр)

украина

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донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, лнр