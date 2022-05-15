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Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка

Украинские войска в 17.52 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:09

2022-05-15T18:09

2022-05-15T18:13

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска в 17.52 обстреляли Петровский район Донецка, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению... город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела детского сада в Донецке украинскими боевиками Последствия обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка, повреждено здание детского сада 2022-05-15T18:09 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины