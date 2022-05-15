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Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788656509.html
Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы
Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы - РИА Новости, 15.05.2022
Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы
Состояние раненного при обстреле поселка Середа стабильное, жизненно важные органы не задеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:20
2022-05-15T14:20
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
александр бастрыкин
белгородская область
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Состояние раненного при обстреле поселка Середа стабильное, жизненно важные органы не задеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым навестили пострадавшего в больнице."Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное. Все необходимые медицинские препараты есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача Центральной районной больницы", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Середа в Белгородской области. Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
https://ria.ru/20220515/sereda-1788640757.html
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происшествия, вячеслав гладков, александр бастрыкин, белгородская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
14:20 15.05.2022
 
Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы

Глава Белгородской области Гладков рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы

© Фото : @vvgladkov/TelegramПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : @vvgladkov/Telegram
Последствия обстрела в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Состояние раненного при обстреле поселка Середа стабильное, жизненно важные органы не задеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым навестили пострадавшего в больнице.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 11:42Специальная военная операция на Украине
Губернатор Белгородской области выехал в поселок Середа, обстрелянный ВСУ
"Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное. Все необходимые медицинские препараты есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача Центральной районной больницы", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Середа в Белгородской области. Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 08:43В России
Белгородский поселок Середа обстреляли с Украины, заявил губернатор
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковАлександр БастрыкинБелгородская областьРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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