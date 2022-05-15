https://ria.ru/20220515/obstrel-1788656509.html

Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы

Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы - РИА Новости, 15.05.2022

Губернатор рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле Середы

Состояние раненного при обстреле поселка Середа стабильное, жизненно важные органы не задеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:20

2022-05-15T14:20

2022-05-15T14:20

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

александр бастрыкин

белгородская область

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Состояние раненного при обстреле поселка Середа стабильное, жизненно важные органы не задеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор вместе с главой Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым навестили пострадавшего в больнице."Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо. На месте переговорил с супругой пострадавшего, постарался успокоить. Состояние здоровья стабильное. Все необходимые медицинские препараты есть в наличии. Ситуация находится под контролем главного врача Центральной районной больницы", - сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела поселка Середа в Белгородской области. Поселок Середа находится примерно в двух километрах от границы с Украиной.

https://ria.ru/20220515/sereda-1788640757.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220515/obstrel-1788625776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вячеслав гладков, александр бастрыкин, белгородская область, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)