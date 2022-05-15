https://ria.ru/20220515/obstrel-1788645069.html

Два мирных жителя погибли в результате обстрела пригорода Первомайска

Два мирных жителя погибли в результате обстрела пригорода Первомайска - РИА Новости, 15.05.2022

Два мирных жителя погибли в результате обстрела пригорода Первомайска

Два мирных жителя погибли в результате обстрела пригорода Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T12:19

2022-05-15T12:19

2022-05-15T12:30

специальная военная операция на украине

в мире

первомайск

лнр

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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Два мирных жителя погибли в результате обстрела пригорода Первомайска в ЛНР со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненной информации, 14 мая в результате артиллерийского обстрела пригорода Первомайска поселка Калиново-Борщеватое, погибли два мирных жителя - мужчина 1973 года рождения и женщина 1977 года рождения", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220515/obstrel-1788637436.html

первомайск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, первомайск, лнр