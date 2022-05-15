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СК расследует обстрел поселка Середа в Белгородской области

СК расследует обстрел поселка Середа в Белгородской области - РИА Новости, 15.05.2022

СК расследует обстрел поселка Середа в Белгородской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:09

2022-05-15T11:09

2022-05-15T11:17

происшествия

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела поселка Середа в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что поселок Середа обстреляли с Украины."Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным зафиксировать и расследовать факт обстрела села в Белгородской области", - говорится в сообщении.По данным ведомства, со стороны Украины была обстреляна территория посёлка Середа Шебекинского городского округа, один мирный житель пострадал, получив осколочное ранение.

https://radiosputnik.ria.ru/20220219/ugolovnoe-delo-1773788865.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф)