https://ria.ru/20220515/obstrel-1788630238.html

Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022

Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:51

2022-05-15T09:51

2022-05-15T09:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

петровский район

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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева погиб мужчина", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220514/obstrel-1788582174.html

донецк (днр)

петровский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район