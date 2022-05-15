https://ria.ru/20220515/obstrel-1788630238.html
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:51
2022-05-15T09:51
2022-05-15T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева погиб мужчина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220514/obstrel-1788582174.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ