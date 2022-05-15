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Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/obstrel-1788630238.html
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 15.05.2022
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:51
2022-05-15T09:51
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева погиб мужчина", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220514/obstrel-1788582174.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), петровский район
09:51 15.05.2022
 
Мужчина погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Мужчина погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

© Фото : администрация города ДонецкаПоследствия обстрела Петровского района Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : администрация города Донецка
Последствия обстрела Петровского района Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. Мужчина погиб в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Петровском районе Донецка, по ул. Вересаева погиб мужчина", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 14.05.2022
Вчера, 19:19Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Петровский район
 
 
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