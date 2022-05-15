https://ria.ru/20220515/obstrel-1788624789.html

Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 15.05.2022

Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Поселок Середа Шебекинского горокруга под Белгородом обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T08:32

2022-05-15T08:32

2022-05-15T10:05

украина

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:129:3210:1935_1920x0_80_0_0_ce1dcbad4bcd89cc57fd6abb1867aba2.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Поселок Середа Шебекинского горокруга под Белгородом обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.На этой неделе украинские военные обстреляли село Солохи, в результате один человек погиб и семеро пострадали. По версии Следственного комитета, при атаке на российский населенный пункт украинские боевики несколько раз использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".С начала российской военной операции населенные пункты в граничащих с Украиной регионах регулярно подвергаются обстрелам. Так, в Белгородской области восстановили 124 поврежденные постройки из 280.

https://ria.ru/20220514/feyk-1788536528.html

украина

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, белгородская область, происшествия