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Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости, 15.05.2022
Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Поселок Середа Шебекинского горокруга под Белгородом обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T08:32
2022-05-15T08:32
2022-05-15T10:05
украина
белгородская область
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Поселок Середа Шебекинского горокруга под Белгородом обстреляли с территории Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Один мирный житель пострадал, получил осколочное ранение. Ему будет оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он в Telegram-канале.На этой неделе украинские военные обстреляли село Солохи, в результате один человек погиб и семеро пострадали. По версии Следственного комитета, при атаке на российский населенный пункт украинские боевики несколько раз использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".С начала российской военной операции населенные пункты в граничащих с Украиной регионах регулярно подвергаются обстрелам. Так, в Белгородской области восстановили 124 поврежденные постройки из 280.
https://ria.ru/20220514/feyk-1788536528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белгородская область, происшествия
08:32 15.05.2022 (обновлено: 10:05 15.05.2022)
Поселок Середа в Белгородской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Белгородской области Гладков: поселок Середа обстреляли со стороны Украины