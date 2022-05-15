https://ria.ru/20220515/nischeta-1788613297.html

Сотням тысяч британских семей предрекли крайнюю нищету

Сотням тысяч британских семей предрекли крайнюю нищету - РИА Новости, 15.05.2022

Сотням тысяч британских семей предрекли крайнюю нищету

Число британцев, живущих в нищете, может достичь одного миллиона в следующем году. С таким прогнозом со ссылкой на данные британского Национального института... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T01:28

2022-05-15T01:28

2022-05-15T01:28

великобритания

в мире

украина

газпром

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Число британцев, живущих в нищете, может достичь одного миллиона в следующем году. С таким прогнозом со ссылкой на данные британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR выступило агентство Bloomberg.Стране в скором времени угрожает рецессия, а еще 250 тысяч семей скатятся в "крайнюю нищету", если правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, утверждают аналитики.Великобритания, как сообщает Bloomberg, столкнулась с одним из самых серьезных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации на Украине и напряженность на рынках труда приводят к росту инфляции. По данным NIESR, инфляция в конце этого года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет. В соответствии с прогнозом, экономика Великобритании к концу года сократится на пять процентов.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и сферу высокотехнологичной продукции. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие компании прекратили деятельность на территории страны.Нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в США и Европе, выразившимся в росте цен на продукты и топливо.Россия с 1 апреля стала принимать плату за газ от недружественных стран в рублях, чтобы уйти от расчетов в долларах и евро. Президент Владимир Путин уточнил, что отказ от операций в российской валюте Москва признает неисполнением обязательств по договорам.C 27 апреля "Газпром" приостановил экспорт топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор топлива.

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великобритания

украина

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великобритания, в мире, украина, газпром, санкции в отношении россии