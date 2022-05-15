10:36 15.05.2022 (обновлено: 11:26 15.05.2022)
Военнослужащие ДНР уничтожили 38 украинских националистов с начала суток
Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 38 украинских националистов с начала суток
Боец Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 мая - РИА Новости. С начала суток силами ДНР уничтожены 38 украинских националистов, говорится в сообщении Народной милиции республики.
"С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 38 украинских националистов", - сообщили в ведомстве.
По данным Народной милиции ДНР, вооруженные силы республики за сутки уничтожили одну огневую позицию украинских войск, две БМП, два бронетранспортера.
За минувшие сутки украинские войска выпустили более трехсот снарядов и мин по районам 11 населенных пунктов республики. Два мирных жителя пострадали, повреждено 13 жилых домов и восемь объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.