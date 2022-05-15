https://ria.ru/20220515/nato-1788682025.html

Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО, заявила глава МИД ФРГ

Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО, заявила глава МИД ФРГ - РИА Новости, 15.05.2022

Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО, заявила глава МИД ФРГ

Швеция и Финляндия как союзники Германии по Евросоюзу фактически уже являются частью НАТО, не будучи формально членами альянса, в случае подачи заявки на... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T18:06

2022-05-15T18:06

2022-05-15T19:10

в мире

швеция

финляндия

германия

нато

обсе

анналена бербок

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Швеция и Финляндия как союзники Германии по Евросоюзу фактически уже являются частью НАТО, не будучи формально членами альянса, в случае подачи заявки на вступление в организацию Германия оперативно ратифицирует соответствующие документы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Их присоединение укрепит наш союз. Они уже являются членами НАТО без формального членства. Мы вчера вместе с (главами МИД Финляндии и Швеции) Пекка Хависто и Анн Линде говорили о том, что для Швеции и Финляндии это очень эмоциональный момент - впервые все скандинавские страны под одним зонтиком безопасности", - заявила Бербок на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.Она отметила, что членство в НАТО является реализацией права на вступление в оборонительные союзы и соответствует ценностям Евросоюза и ОБСЕ. "Если наши друзья в Хельсинки и Стокгольме примут решение в пользу членства в НАТО, что очень вероятно, то мы сделаем период между подачей заявки и ратификации настолько коротким, насколько возможно, чтобы не было "серой зоны". <…> Мы как Федеративная республика (Германии) проведем ускоренный процесс. Это значит, что предложение правительства - использовать все возможности, принять в кратчайшие сроки правительственный указ, как можно быстрее провести внеочередное заседание бундестага, чтобы гарантировать, чтобы мы как можно быстрее ратифицировали это в немецком праве", - добавила она.Бербок добавила, что "если Швеция и Финляндия готовы, то и мы готовы".

https://ria.ru/20220515/nato-1788674224.html

https://ria.ru/20220514/nato-1788513607.html

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финляндия

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в мире, швеция, финляндия, германия, нато, обсе, анналена бербок