18:06 15.05.2022 (обновлено: 19:10 15.05.2022)
Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО, заявила глава МИД ФРГ
Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что Швеция и Финляндия де-факто уже входят в НАТО
© AP Photo / Kevin LamarqueПресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи альянса в Берлине
© AP Photo / Kevin Lamarque
Пресс-конференция главы МИД ФРГ Анналены Бербок и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время встречи альянса в Берлине
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Швеция и Финляндия как союзники Германии по Евросоюзу фактически уже являются частью НАТО, не будучи формально членами альянса, в случае подачи заявки на вступление в организацию Германия оперативно ратифицирует соответствующие документы, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Их присоединение укрепит наш союз. Они уже являются членами НАТО без формального членства. Мы вчера вместе с (главами МИД Финляндии и Швеции) Пекка Хависто и Анн Линде говорили о том, что для Швеции и Финляндии это очень эмоциональный момент - впервые все скандинавские страны под одним зонтиком безопасности", - заявила Бербок на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.
Она отметила, что членство в НАТО является реализацией права на вступление в оборонительные союзы и соответствует ценностям Евросоюза и ОБСЕ. "Если наши друзья в Хельсинки и Стокгольме примут решение в пользу членства в НАТО, что очень вероятно, то мы сделаем период между подачей заявки и ратификации настолько коротким, насколько возможно, чтобы не было "серой зоны". <…> Мы как Федеративная республика (Германии) проведем ускоренный процесс. Это значит, что предложение правительства - использовать все возможности, принять в кратчайшие сроки правительственный указ, как можно быстрее провести внеочередное заседание бундестага, чтобы гарантировать, чтобы мы как можно быстрее ратифицировали это в немецком праве", - добавила она.
Бербок добавила, что "если Швеция и Финляндия готовы, то и мы готовы".