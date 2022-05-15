https://ria.ru/20220515/nato-1788675088.html
Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен
Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022
Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен
Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:01
2022-05-15T17:01
2022-05-15T17:01
в мире
россия
берлин (город)
мадрид
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_48b0db8cbd10beaeb3cf51106bd1bd94.jpg
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Как заявил Блинкен журналистам на полях министерской встречи НАТО в Берлине, новая стратегия альянса будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Он подчеркнул, что основой стратегии является "защита и сдерживание"."И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции", - сказал Блинкен.
https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html
россия
берлин (город)
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768915736_380:0:3109:2047_1920x0_80_0_0_b227d9cd2feb94ffbe08937d015636b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, берлин (город), мадрид, нато
Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен
Госсекретарь США Блинкен заявил, что новая стратегия НАТО коснется сдерживания России