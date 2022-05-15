https://ria.ru/20220515/nato-1788675088.html

Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен

Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен - РИА Новости, 15.05.2022

Новая стратегия НАТО коснется сдерживания России, заявил Блинкен

Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:01

2022-05-15T17:01

2022-05-15T17:01

в мире

россия

берлин (город)

мадрид

нато

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ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Новая стратегия НАТО коснется, в том числе, сдерживания России, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.Как заявил Блинкен журналистам на полях министерской встречи НАТО в Берлине, новая стратегия альянса будет проработана и обсуждена на саммите в Мадриде в июне. Он подчеркнул, что основой стратегии является "защита и сдерживание"."И это включает защиту от и сдерживание агрессии России. Думаю, это будет полностью отражено в стратегической концепции", - сказал Блинкен.

https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html

россия

берлин (город)

мадрид

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, берлин (город), мадрид, нато