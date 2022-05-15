https://ria.ru/20220515/nato-1788672623.html

Столтенберг уверен, что НАТО договорится с Турцией по Финляндии и Швеции

Столтенберг уверен, что НАТО договорится с Турцией по Финляндии и Швеции - РИА Новости, 15.05.2022

Столтенберг уверен, что НАТО договорится с Турцией по Финляндии и Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что члены альянса совместно с Турцией найдут решение по вопросу о членстве Финляндии и Швеции. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:39

2022-05-15T16:39

2022-05-15T16:40

в мире

мевлют чавушоглу

пекка хаависто

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

финляндия

швеция

турция

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что члены альянса совместно с Турцией найдут решение по вопросу о членстве Финляндии и Швеции.Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно. Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что встретился с коллегами из Финляндии и Швеции и проинформировал их об ожиданиях Анкары по их членству в НАТО."Турция выразила некоторую обеспокоенность, но я уверен, что члены альянса найдут общий подход в случае подачи заявок Финляндии и Швеции", - сообщил генсек НАТО по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.В воскресенье правительство Финляндии официально сообщило, что страна приняла решение вступить в НАТО. Решение будет обсуждаться в финском парламенте в понедельник, голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сказал глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ перед неформальной встречей министров иностранных дел альянса в Берлине заявил, что уверен в позитивном решении по вопросу членства Швеции и Финляндии, если поступят соответствующие заявки.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявляла постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220515/pozitsiya-1788660881.html

https://ria.ru/20220515/nato-1788671399.html

финляндия

швеция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мевлют чавушоглу, пекка хаависто, дмитрий песков (спецпредставитель президента), финляндия, швеция, турция, нато