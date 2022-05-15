https://ria.ru/20220515/nato-1788671399.html

Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине

Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 15.05.2022

Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине

Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T16:30

2022-05-15T16:30

2022-05-15T16:30

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

нато

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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине."Союзники оказали помощь Украине в сфере безопасности на миллиарды долларов. В течение предыдущих лет НАТО и члены альянса подготовили десятки тысяч военных. Все это влияет на ситуацию на полях сражений. Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220513/oruzhie-1788241865.html

https://ria.ru/20220513/nato-1788400493.html

украина

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато