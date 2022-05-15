https://ria.ru/20220515/nato-1788671399.html
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 15.05.2022
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:30
2022-05-15T16:30
2022-05-15T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине."Союзники оказали помощь Украине в сфере безопасности на миллиарды долларов. В течение предыдущих лет НАТО и члены альянса подготовили десятки тысяч военных. Все это влияет на ситуацию на полях сражений. Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/oruzhie-1788241865.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников наращивать военную помощь Украине