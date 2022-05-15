Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/nato-1788671399.html
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине - РИА Новости, 15.05.2022
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине
Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T16:30
2022-05-15T16:30
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине."Союзники оказали помощь Украине в сфере безопасности на миллиарды долларов. В течение предыдущих лет НАТО и члены альянса подготовили десятки тысяч военных. Все это влияет на ситуацию на полях сражений. Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине", - сообщил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220513/oruzhie-1788241865.html
https://ria.ru/20220513/nato-1788400493.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_406:0:3137:2048_1920x0_80_0_0_249b253c049ddafbc4d695148de47712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, нато
16:30 15.05.2022
 
Генсек НАТО призвал союзников наращивать военную помощь Украине

Генсек НАТО Столтенберг призвал союзников наращивать военную помощь Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Военная помощь Украине со стороны союзников по НАТО должна наращиваться, сказал глава организации по итогам неформальной встречи министров иностранных дел Североатлантического альянса в Берлине.
"Союзники оказали помощь Украине в сфере безопасности на миллиарды долларов. В течение предыдущих лет НАТО и члены альянса подготовили десятки тысяч военных. Все это влияет на ситуацию на полях сражений. Мы должны продолжить наращивать военную помощь Украине", - сообщил он.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 07:10В мире
Пушков рассказал, какой шаг НАТО на Украине может привести к апокалипсису
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 17:50
Посол ЕС рассказал о разочаровании властей Украины в НАТО
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала