https://ria.ru/20220515/nato-1788660259.html

Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне

Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне - РИА Новости, 15.05.2022

Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T14:50

2022-05-15T14:50

2022-05-15T15:11

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как "непосредственная угроза".По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка "соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией"."Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.Как напоминает агентство, в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве "партнера", теперь эту формулировку уберут.

https://ria.ru/20220515/salvini-1788641863.html

https://ria.ru/20220514/nato-1788595054.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, китай, москва