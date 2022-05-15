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Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне - РИА Новости, 15.05.2022
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Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне
Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне - РИА Новости, 15.05.2022
Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T14:50
2022-05-15T15:11
в мире
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как "непосредственная угроза".По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка "соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией"."Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.Как напоминает агентство, в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве "партнера", теперь эту формулировку уберут.
https://ria.ru/20220515/salvini-1788641863.html
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в мире, россия, китай, москва
14:50 15.05.2022 (обновлено: 15:11 15.05.2022)
 
Блумберг раскрыл подробности новой стратегии НАТО, которую примут в июне

Блумберг: в новой стратегии НАТО Россию могут обозначить как непосредственную угрозу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО
НАТО - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного представителя НАТО сообщает, что в новой стратегической концепции альянса, которая будет принята на июньском саммите НАТО в Мадриде, поведение России может быть обозначено как "непосредственная угроза".
По данным агентства, в документе также будет упомянут Китай и его отношения с Россией. Помимо этого будет обсуждаться более эффективная поддержка "соседних стран, уязвимых перед принуждением и агрессией".
Маттео Сальвини - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
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"Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится", - пишет агентство, ссылаясь на слова представителя альянса.
Как напоминает агентство, в предыдущей версии стратегии от 2010 года Россия обозначалась в качестве "партнера", теперь эту формулировку уберут.
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