https://ria.ru/20220515/nato-1788633458.html

Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022

Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T10:26

2022-05-15T10:26

2022-05-15T10:26

в мире

берлин (город)

нато

анналена бербок

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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс."Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО..., то они могут вступить быстро", - сказала министр перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.Она отметила, что НАТО всегда была и остается альянсом для обороны.

https://ria.ru/20220515/nato-1788631028.html

берлин (город)

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Дарья Буймова

в мире, берлин (город), нато, анналена бербок