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Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
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Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:26
2022-05-15T10:26
в мире
берлин (город)
нато
анналена бербок
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс."Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО..., то они могут вступить быстро", - сказала министр перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.Она отметила, что НАТО всегда была и остается альянсом для обороны.
https://ria.ru/20220515/nato-1788631028.html
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в мире, берлин (город), нато, анналена бербок
10:26 15.05.2022
 
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

Глава МИД Германии Бербок призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс.
"Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО..., то они могут вступить быстро", - сказала министр перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.
Она отметила, что НАТО всегда была и остается альянсом для обороны.
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 10:03
Швеция хочет подать заявку в НАТО 17 мая, сообщили СМИ
 
В миреБерлин (город)НАТОАнналена Бербок
 
 
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