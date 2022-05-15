https://ria.ru/20220515/nato-1788633458.html
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО - РИА Новости, 15.05.2022
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T10:26
2022-05-15T10:26
2022-05-15T10:26
в мире
берлин (город)
нато
анналена бербок
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БЕРЛИН, 15 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс."Наши двери открыты для них, если их парламент и общества решат в пользу вступления в НАТО..., то они могут вступить быстро", - сказала министр перед неформальной встречей глав внешнеполитических ведомств НАТО в Берлине.Она отметила, что НАТО всегда была и остается альянсом для обороны.
https://ria.ru/20220515/nato-1788631028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), нато, анналена бербок
Глава МИД Германии призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО
Глава МИД Германии Бербок призвала быстро принять Швецию и Финляндию в НАТО