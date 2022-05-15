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В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров - РИА Новости, 15.05.2022
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В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров
В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров - РИА Новости, 15.05.2022
В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров
Торжественное открытие уникального для Мурманской области скейт-парка площадью 850 квадратных метров состоялось в спорткомплексе "Долина Уюта" в столице... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T09:47
2022-05-15T09:48
общество
андрей чибис
елена дягилева
мурманская область
мурманск
россия
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МУРМАНСК, 15 мая - РИА Новости. Торжественное открытие уникального для Мурманской области скейт-парка площадью 850 квадратных метров состоялось в спорткомплексе "Долина Уюта" в столице Заполярья, сообщило министерство информационной политики региона."Бетонный скейт-парк площадью 850 квадратных метров – это первая площадка для райдинга такого масштаба в Кольском Заполярье", - говорится в сообщении. Проект реализован по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным министерством градостроительства и благоустройства в рамках программы развития и благоустройства областного центра "Наш Мурманск". На строительство объекта из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей."Количество молодежи, увлекающейся спортивными дисциплинами – скейтборд, самокат и велосипед BMX, – растет, что не может не радовать. Впереди лето и, надеюсь, заполярное солнце даст возможность северянам насладиться новым спортивным объектом", – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева, приветствуя гостей и участников мероприятия.В рамках открытия парка прошли соревнования по скейтбордингу. Судейскую бригаду на соревнованиях возглавил многократный победитель различных международных и российских соревнований по скейтбордингу, лидер экстрим-сообщества России Максим Круглов."В последнее время во многих городах России открываются скейт-парки, здорово, что теперь и в Мурманске есть такая современная площадка. В детстве мы сами делали конструкции для райдинга из фанеры. Но им точно было далеко до этой классно оборудованной площадки", - сказал Круглов.
https://ria.ru/20220513/trud-1788352554.html
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общество, андрей чибис, елена дягилева, мурманская область, мурманск, россия
09:47 15.05.2022 (обновлено: 09:48 15.05.2022)
 
В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров

В Мурманске в "Долине Уюта" открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров

© РИА Новости / Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкГород Мурманск
Город Мурманск - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
© РИА Новости / Сергей Ещенко
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МУРМАНСК, 15 мая - РИА Новости. Торжественное открытие уникального для Мурманской области скейт-парка площадью 850 квадратных метров состоялось в спорткомплексе "Долина Уюта" в столице Заполярья, сообщило министерство информационной политики региона.
"Бетонный скейт-парк площадью 850 квадратных метров – это первая площадка для райдинга такого масштаба в Кольском Заполярье", - говорится в сообщении. Проект реализован по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным министерством градостроительства и благоустройства в рамках программы развития и благоустройства областного центра "Наш Мурманск". На строительство объекта из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей.
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"Количество молодежи, увлекающейся спортивными дисциплинами – скейтборд, самокат и велосипед BMX, – растет, что не может не радовать. Впереди лето и, надеюсь, заполярное солнце даст возможность северянам насладиться новым спортивным объектом", – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева, приветствуя гостей и участников мероприятия.
В рамках открытия парка прошли соревнования по скейтбордингу. Судейскую бригаду на соревнованиях возглавил многократный победитель различных международных и российских соревнований по скейтбордингу, лидер экстрим-сообщества России Максим Круглов.
"В последнее время во многих городах России открываются скейт-парки, здорово, что теперь и в Мурманске есть такая современная площадка. В детстве мы сами делали конструкции для райдинга из фанеры. Но им точно было далеко до этой классно оборудованной площадки", - сказал Круглов.
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