https://ria.ru/20220515/murmansk-1788629757.html

В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров

В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров - РИА Новости, 15.05.2022

В Мурманске открыли уникальный скейт-парк на площади 850 квадратных метров

Торжественное открытие уникального для Мурманской области скейт-парка площадью 850 квадратных метров состоялось в спорткомплексе "Долина Уюта" в столице... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T09:47

2022-05-15T09:47

2022-05-15T09:48

общество

андрей чибис

елена дягилева

мурманская область

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россия

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МУРМАНСК, 15 мая - РИА Новости. Торжественное открытие уникального для Мурманской области скейт-парка площадью 850 квадратных метров состоялось в спорткомплексе "Долина Уюта" в столице Заполярья, сообщило министерство информационной политики региона."Бетонный скейт-парк площадью 850 квадратных метров – это первая площадка для райдинга такого масштаба в Кольском Заполярье", - говорится в сообщении. Проект реализован по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса региональным министерством градостроительства и благоустройства в рамках программы развития и благоустройства областного центра "Наш Мурманск". На строительство объекта из областного бюджета было выделено 25 миллионов рублей."Количество молодежи, увлекающейся спортивными дисциплинами – скейтборд, самокат и велосипед BMX, – растет, что не может не радовать. Впереди лето и, надеюсь, заполярное солнце даст возможность северянам насладиться новым спортивным объектом", – подчеркнула вице-губернатор Елена Дягилева, приветствуя гостей и участников мероприятия.В рамках открытия парка прошли соревнования по скейтбордингу. Судейскую бригаду на соревнованиях возглавил многократный победитель различных международных и российских соревнований по скейтбордингу, лидер экстрим-сообщества России Максим Круглов."В последнее время во многих городах России открываются скейт-парки, здорово, что теперь и в Мурманске есть такая современная площадка. В детстве мы сами делали конструкции для райдинга из фанеры. Но им точно было далеко до этой классно оборудованной площадки", - сказал Круглов.

https://ria.ru/20220513/trud-1788352554.html

https://ria.ru/20220426/murmansk-1785617744.html

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Дарья Буймова

общество, андрей чибис, елена дягилева, мурманская область, мурманск, россия