https://ria.ru/20220515/miting-1788677510.html
В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции
В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции - РИА Новости, 15.05.2022
В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции
В Ереване начинается общеармянский митинг сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T17:21
2022-05-15T17:21
2022-05-15T17:56
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армения
ереван
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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. В Ереване начинается общеармянский митинг сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.На столичной площади, ставшей своеобразным штабом оппозиционеров, уже собрались тысячи людей — их число с каждой минутой растет. На прилегающих улицах дежурят около сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин, протестующим они не препятствуют.В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет Еревана. Тогда силовики не стали применять силу к митингующим, спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания Генпрокуратуры, полицейские ему также не препятствовали. В пятницу собравшиеся блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств, столкновений с силовиками не было и на этот раз. В субботу впервые с начала мая оппозиция объявила перерыв.С 25 апреля оппозиция проводит акции по всей стране. Протестующие убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
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Общеармянский митинг оппозиции в Ереване
В Ереване общеармянский митинг оппозиции.
2022-05-15T17:21
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PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, армения, ереван
17:21 15.05.2022 (обновлено: 17:56 15.05.2022)
В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции
На общеармянский митинг в Ереване собрались тысячи сторонников оппозиции
ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. В Ереване начинается общеармянский митинг сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
На столичной площади, ставшей своеобразным штабом оппозиционеров, уже собрались тысячи людей — их число с каждой минутой растет. На прилегающих улицах дежурят около сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин, протестующим они не препятствуют.
В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет Еревана. Тогда силовики не стали применять силу к митингующим, спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания Генпрокуратуры, полицейские ему также не препятствовали. В пятницу собравшиеся блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств, столкновений с силовиками не было и на этот раз. В субботу впервые с начала мая оппозиция объявила перерыв.
С 25 апреля оппозиция проводит акции по всей стране. Протестующие убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.