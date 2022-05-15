https://ria.ru/20220515/miting-1788677510.html

В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции

В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции - РИА Новости, 15.05.2022

В Ереване начинается митинг сторонников оппозиции

В Ереване начинается общеармянский митинг сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T17:21

2022-05-15T17:21

2022-05-15T17:56

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армения

ереван

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ЕРЕВАН, 15 мая — РИА Новости. В Ереване начинается общеармянский митинг сторонников оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.На столичной площади, ставшей своеобразным штабом оппозиционеров, уже собрались тысячи людей — их число с каждой минутой растет. На прилегающих улицах дежурят около сотни сотрудников полиции и десятки патрульных машин, протестующим они не препятствуют.В минувшую среду в ходе шествия сторонники оппозиции более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет Еревана. Тогда силовики не стали применять силу к митингующим, спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили свой путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания Генпрокуратуры, полицейские ему также не препятствовали. В пятницу собравшиеся блокировали третий корпус правительственных зданий, где располагается ряд министерств и ведомств, столкновений с силовиками не было и на этот раз. В субботу впервые с начала мая оппозиция объявила перерыв.С 25 апреля оппозиция проводит акции по всей стране. Протестующие убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220514/obstrel-1788584575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, ереван