Рейтинг@Mail.ru
Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/miny-1788663564.html
Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе
Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022
Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе
Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказал журналистам... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T15:30
2022-05-15T20:40
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788700161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54e416d22168a3b8fc8674391fbd6a61.jpg
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказал журналистам работающий в Донбассе специалист Международного противоминного центра Вооруженных сил России.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин."Мина противопехотная фугасная нажимного действия ПМН-2. Мина очень опасная, очень коварная, вес данной мины составляет 400 граммов, заряд взрывчатого вещества – 100 граммов. Усилия срабатывания на датчик цели нажимной", - рассказал российский сапер.Он уточнил, что при наступании на данную мину происходит подрыв, в результате которого наступившему отрывает нижнюю часть ноги, и если не оказана своевременная медицинская помощь, это может привести к летальному исходу."Это мина запрещенная. Таких мин очень много, установлены они в непонятном для нас варианте, в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах. В данном случае здесь находится объект, который подлежит разминированию и находится населенный пункт, в котором проживают люди, гуляют дети. Чтобы никто не подорвался, здесь проводится сплошная очистка местности", - рассказал специалист центра.В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье ЛНР, на данный момент работы на ней завершены. Всего с начала работ российские саперы обследовали и разминировали 50 гектаров территории и обезвредили порядка 500 взрывоопасных предметов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220515/minirovanie-1788637569.html
https://ria.ru/20220515/infoobmen-1788661689.html
донбасс
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Запрещенные Женевской конвенцией мины, которые оставляют украинские войска
Украинские войска при отходе минируют территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказали в противоминном центре ВС РФ. Речь идет о фугасных минах ПМН-2 (Украина еще в 2005 г ратифицировала конвенцию о запрете). «Установлены они в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах», - рассказывает специалист, отмечая, что мины находят даже там, где гуляют дети.
2022-05-15T15:30
true
PT1M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788700161_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6dedce1773e9675fee999b18a9f7c32e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, украина, россия
15:30 15.05.2022 (обновлено: 20:40 15.05.2022)
 
Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе

Украинские силовики при отходе минируют территории, в том числе запрещенными минами

Читать ria.ru в
СЧАСТЬЕ (ЛНР), 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказал журналистам работающий в Донбассе специалист Международного противоминного центра Вооруженных сил России.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин.
"Мина противопехотная фугасная нажимного действия ПМН-2. Мина очень опасная, очень коварная, вес данной мины составляет 400 граммов, заряд взрывчатого вещества – 100 граммов. Усилия срабатывания на датчик цели нажимной", - рассказал российский сапер.
Он уточнил, что при наступании на данную мину происходит подрыв, в результате которого наступившему отрывает нижнюю часть ноги, и если не оказана своевременная медицинская помощь, это может привести к летальному исходу.
Украинский военнопленный рассказал, как минировался завод Заря в Рубежном
Вчера, 11:11Специальная военная операция на Украине
Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"
"Это мина запрещенная. Таких мин очень много, установлены они в непонятном для нас варианте, в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах. В данном случае здесь находится объект, который подлежит разминированию и находится населенный пункт, в котором проживают люди, гуляют дети. Чтобы никто не подорвался, здесь проводится сплошная очистка местности", - рассказал специалист центра.
В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье ЛНР, на данный момент работы на ней завершены. Всего с начала работ российские саперы обследовали и разминировали 50 гектаров территории и обезвредили порядка 500 взрывоопасных предметов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Бойцы батальона “Азов” - РИА Новости, 1920, 15.05.2022
Вчера, 15:05Специальная военная операция на Украине
В "Азове" организовали инфообмен по стандарту армии США
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала