https://ria.ru/20220515/miny-1788663564.html

Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе

Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе - РИА Новости, 15.05.2022

Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе

Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказал журналистам... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T15:30

2022-05-15T15:30

2022-05-15T20:40

специальная военная операция на украине

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россия

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СЧАСТЬЕ (ЛНР), 15 мая - РИА Новости. Украинские силовики при отходе минируют территории в Донбассе, в том числе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказал журналистам работающий в Донбассе специалист Международного противоминного центра Вооруженных сил России.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин."Мина противопехотная фугасная нажимного действия ПМН-2. Мина очень опасная, очень коварная, вес данной мины составляет 400 граммов, заряд взрывчатого вещества – 100 граммов. Усилия срабатывания на датчик цели нажимной", - рассказал российский сапер.Он уточнил, что при наступании на данную мину происходит подрыв, в результате которого наступившему отрывает нижнюю часть ноги, и если не оказана своевременная медицинская помощь, это может привести к летальному исходу."Это мина запрещенная. Таких мин очень много, установлены они в непонятном для нас варианте, в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах. В данном случае здесь находится объект, который подлежит разминированию и находится населенный пункт, в котором проживают люди, гуляют дети. Чтобы никто не подорвался, здесь проводится сплошная очистка местности", - рассказал специалист центра.В начале апреля в ЛНР прибыли специалисты Международного противоминного центра ВС РФ и приступили к гуманитарному разминированию. На первом этапе основной задачей было разминирование теплоэлектростанции в городе Счастье ЛНР, на данный момент работы на ней завершены. Всего с начала работ российские саперы обследовали и разминировали 50 гектаров территории и обезвредили порядка 500 взрывоопасных предметов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://ria.ru/20220515/minirovanie-1788637569.html

https://ria.ru/20220515/infoobmen-1788661689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Запрещенные Женевской конвенцией мины, которые оставляют украинские войска Украинские войска при отходе минируют территории в Донбассе запрещенными Женевской конвенцией противопехотными минами, рассказали в противоминном центре ВС РФ. Речь идет о фугасных минах ПМН-2 (Украина еще в 2005 г ратифицировала конвенцию о запрете). «Установлены они в хаотичном порядке и встречаются в самых неожиданных местах», - рассказывает специалист, отмечая, что мины находят даже там, где гуляют дети. 2022-05-15T15:30 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, украина, россия