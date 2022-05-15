https://ria.ru/20220515/minirovanie-1788637569.html

Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"

Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря" - РИА Новости, 15.05.2022

Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"

Украинский военный, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал, как офицеры Нацгвардии Украины заставляли военных минировать цистерны с кислотой на заводе... РИА Новости, 15.05.2022

2022-05-15T11:11

2022-05-15T11:11

2022-05-15T16:53

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

рубежное

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788639663_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e1e45d65087e94a2104904d91379858c.jpg

ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал, как офицеры Нацгвардии Украины заставляли военных минировать цистерны с кислотой на заводе "Заря", чтобы подорвать при отступлении.Михаил Матло 1973 года рождения был мобилизован из Черкасской области 27 февраля этого года в войска территориальной обороны. Буквально на следующий день его с сослуживцами перевели в воинскую часть А7325. В марте или апреле их без какого-либо согласия привезли в Рубежное (ЛНР)."Зашли на завод, завод был уже не в очень хорошем состоянии, полуразрушенный. Нас опустили в подземные коммуникации, где мы находились вместе с войсками Нацгвардии. Нас было человек 150", — рассказал Матло.Командиры Нацгвардии заставили военных таскать какие-то мешки с сыпучим веществом и обкладывать ими цистерны с кислотой."Это специально делалось, чтобы подорвать эти емкости, организовать отход войск Нацгвардии из Рубежного. <…> Была бы катастрофа экологическая. Не могу точно сказать, но зачем-то же они это делали, значит, у них были какие-то планы", — добавил он.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. Взрыв должен был произойти посредством дистанционного управления детонированием. Однако благодаря действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован.В Народной милиции ЛНР уточнили, что в резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона. В случае ЧС пострадают районы близлежащих населенных пунктов, где проживают более 300 тысяч мирных граждан.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

луганская народная республика

рубежное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинский военнопленный рассказал, как минировался завод "Заря" в Рубежном Народная милиция ЛНР допросила сдавшегося в плен украинского военного, который подробно рассказал, как минировался завод "Заря" в Рубежном. 2022-05-15T11:11 true PT1M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, рубежное