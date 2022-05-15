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Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря" - РИА Новости, 15.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220515/minirovanie-1788637569.html
Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"
Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря" - РИА Новости, 15.05.2022
Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"
Украинский военный, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал, как офицеры Нацгвардии Украины заставляли военных минировать цистерны с кислотой на заводе... РИА Новости, 15.05.2022
2022-05-15T11:11
2022-05-15T16:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
рубежное
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ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал, как офицеры Нацгвардии Украины заставляли военных минировать цистерны с кислотой на заводе "Заря", чтобы подорвать при отступлении.Михаил Матло 1973 года рождения был мобилизован из Черкасской области 27 февраля этого года в войска территориальной обороны. Буквально на следующий день его с сослуживцами перевели в воинскую часть А7325. В марте или апреле их без какого-либо согласия привезли в Рубежное (ЛНР)."Зашли на завод, завод был уже не в очень хорошем состоянии, полуразрушенный. Нас опустили в подземные коммуникации, где мы находились вместе с войсками Нацгвардии. Нас было человек 150", — рассказал Матло.Командиры Нацгвардии заставили военных таскать какие-то мешки с сыпучим веществом и обкладывать ими цистерны с кислотой."Это специально делалось, чтобы подорвать эти емкости, организовать отход войск Нацгвардии из Рубежного. &lt;…&gt; Была бы катастрофа экологическая. Не могу точно сказать, но зачем-то же они это делали, значит, у них были какие-то планы", — добавил он.Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. Взрыв должен был произойти посредством дистанционного управления детонированием. Однако благодаря действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован.В Народной милиции ЛНР уточнили, что в резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона. В случае ЧС пострадают районы близлежащих населенных пунктов, где проживают более 300 тысяч мирных граждан.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
луганская народная республика
рубежное
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4.7
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Украинский военнопленный рассказал, как минировался завод "Заря" в Рубежном
Народная милиция ЛНР допросила сдавшегося в плен украинского военного, который подробно рассказал, как минировался завод "Заря" в Рубежном.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, луганская народная республика, рубежное
11:11 15.05.2022 (обновлено: 16:53 15.05.2022)
 
Украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"

Сдавшийся ЛНР украинский военный рассказал, как минировал цистерны на заводе "Заря"

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 мая — РИА Новости. Украинский военный, сдавшийся Народной милиции ЛНР, рассказал, как офицеры Нацгвардии Украины заставляли военных минировать цистерны с кислотой на заводе "Заря", чтобы подорвать при отступлении.
Михаил Матло 1973 года рождения был мобилизован из Черкасской области 27 февраля этого года в войска территориальной обороны. Буквально на следующий день его с сослуживцами перевели в воинскую часть А7325. В марте или апреле их без какого-либо согласия привезли в Рубежное (ЛНР).
"Зашли на завод, завод был уже не в очень хорошем состоянии, полуразрушенный. Нас опустили в подземные коммуникации, где мы находились вместе с войсками Нацгвардии. Нас было человек 150", — рассказал Матло.
Командиры Нацгвардии заставили военных таскать какие-то мешки с сыпучим веществом и обкладывать ими цистерны с кислотой.
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"Это специально делалось, чтобы подорвать эти емкости, организовать отход войск Нацгвардии из Рубежного. <…> Была бы катастрофа экологическая. Не могу точно сказать, но зачем-то же они это делали, значит, у них были какие-то планы", — добавил он.
Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод "Заря" в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки. Взрыв должен был произойти посредством дистанционного управления детонированием. Однако благодаря действиям подразделений радиоэлектронной борьбы Народной милиции ЛНР сигнал на подрыв был заблокирован.
В Народной милиции ЛНР уточнили, что в резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона. В случае ЧС пострадают районы близлежащих населенных пунктов, где проживают более 300 тысяч мирных граждан.
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